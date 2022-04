Cada año la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebrarán la 20ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) con el fin de concientizar que la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger a la población contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, desarrolla la importancia que tienen las vacunas, ya que no sólo ayudan a protegerse uno mismo sino también a cuidar a las personas que nos rodean. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas se definen como una preparación destinada a generar defensas contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Por tal motivo, su desarrollo sirve para la prevención de enfermedades producidas por virus y bacterias, permitiendo salvar millones de vidas y generando un importante impacto en la salud pública a nivel mundial. "Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones", comenta la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, las personas quedan protegidas contra ella, normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. Por eso, las vacunas son tan eficaces: en vez de tratar una enfermedad cuando esta aparece, evitan que una persona se enferme. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un lapso de 10 años, solo con la vacunación contra el Sarampión, se han evitado poco más de 10.000.000 de muertes. Además, se ha estimado que las vacunas previenen anualmente 6 millones de fallecimientos. Puntualmente en Argentina, desde 1978, entró en vigencia el primer calendario Nacional de vacunación que incluía seis vacunas para prevenir difteria, tos convulsa, tétanos, poliomielitis, sarampión y formas graves de tuberculosis (TBC). Hoy en día, en Argentina, el Estado garantiza vacunación gratuita en Centros de Salud y Hospitales Públicos de todo el territorio nacional. Estas vacunas son la BCG (previene la tuberculosis), vacuna contra Hepatitis A y B, vacuna contra Neumococo conjugada de 13 valentes (previene meningitis, neumonía, otitis e infecciones graves por dicha bacteria), Quíntuple o Pentavalente (previene difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis b, e influenza b), y sus posteriores triple y doble bacteriana, vacuna antipoliomielítica inactivada tipo Salk, vacuna contra el Rotavirus (vía oral), vacuna contra el meningococo ACyW (previene la meningitis), vacuna antigripal, vacuna contra la varicela, vacuna contra el virus del Papiloma Humano (HPV), vacuna triple viral (previene Sarampión, Rubeola y Paperas). También, se proveen vacunas para prevenir a viajeros en zonas de riesgo, como la vacuna contra la Fiebre Amarilla. "Las dos principales razones para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y proteger a las personas que nos rodean. Puesto que no todos pueden ser vacunados, por diversos motivos, al protegernos nosotros, evitamos contagiarles enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación", finaliza la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.