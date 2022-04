Se presenta en Pilar frente a Los Molinos por la primera fecha del Campeonato de Tercera División. Después de no tener actividad en 2020 y de disputar un certamen "reducido" en 2021 debido al coronavirus, el Club Ciudad de Campana volverá a afrontar desde este sábado una temporada "normal" de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Es que hoy estará debutando frente a Los Molinos en un partido correspondiente a la primera fecha del Campeonato de Tercera División en el que también competirán Atlético San Andrés, Los Pinos, Porteño de General Rodríguez, Banco Hipotecario, Beromama, Municipalidad de Vicente López, Tiro Federal de Baradero y San José. Estos once equipos se medirán todos contra todos en dos ruedas (ida y vuelta). La primera se extenderá hasta el 16 de julio, mientras la segunda se desarrollaría entre el 6 de agosto y el 22 de octubre. De esta manera, el CCC disputará un total de 20 partidos con la ilusión de pelear por el único ascenso a Segunda División que habrá en juego. El plantel Tricolor es conducido por Sebastián García e inició sus trabajos de preparación a principios de febrero, con tres entrenamientos semanales en el club y otros dos en el gimnasio Haka Fitness Club. "En estos más de dos meses hemos tenido altibajos, pero en las últimas semanas creció la cantidad de jugadores en los entrenamientos y el grupo siempre tuvo un muy buen semblante y predisposición para sobreponerse a las adversidades. Es un plantel joven, con muchos chicos en los que tenemos buenas expectativas", remarcó el entrenador. El debut será en el predio de Pilar de Los Molinos y está pautado para las 15.30 horas. Previamente, la Intermedia jugará desde las 13.45. La primera fecha del Campeonato de Tercera División se completa con los duelos entre Tiro Federal de Baradero vs Los Pinos, San José vs. Náutico Arsenal Zárate, Vicente López vs. Porteño y Beromama vs. Banco Hipotecario. Queda libre Atlético San Andrés.

EL AÑO PASADO, EL CCC CONSIGUIÓ VENCER A LOS MOLINOS COMO VISITANTE.



TAMBIÉN ARRANCAN LOS JUVENILES Este fin de semana también harán su debut las dos categorías juveniles que el Club Ciudad presentará en el Torneo de la URBA. El domingo, los M15 serán locales frente a Delta RC desde las 12.30 horas y, posteriormente, desde las 14.00, los M19 recibirán a Italiano. En tanto, las categorías infantiles del Tricolor participarán hoy de un encuentro en General Rodríguez junto al local Porteño, Cardales Rugby y San Miguel.