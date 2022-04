En el inicio de la 12ª fecha, el conjunto santiagueño goleó 4-0 en La Ciudadela y logró su segunda victoria en fila. Este sábado se disputan nueve encuentros.

Mientras el plantel de Villa Dálmine empieza a ajustar los últimos detalles para su presentación frente a Deportivo Riestra (lunes 15.30 horas como visitante), anoche se puso en marcha la 12ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional con un resultado sorpresivo: Mitre goleó 4-0 como visitante a San Martín de Tucumán.

De esta manera, después de nueve presentaciones sin victorias, el conjunto santiagueño logró su segundo éxito consecutivo (le había ganado a Tristán Suárez en la fecha anterior) y se escapó del fondo de la tabla. De hecho, con sus 10 unidades trepó hasta el 29º puesto y le hizo perder un lugar al Violeta (quedó 32º).

En tanto, San Martín desperdició la oportunidad de ubicarse a tan solo un punto del líder Belgrano de Córdoba, que queda libre en esta fecha. Así, con un partido menos, el Pirata se garantizó tener cuatro unidades de ventaja sobre su escolta.

La programación de la 12ª jornada de la Primera Nacional continuará hoy con otros nueve encuentros: Brown de Adrogué vs Independiente Rivadavia (15.00), San Telmo vs Temperley (15.30), Atlanta vs Estudiantes de Río Cuarto (15.30), Chacarita vs Quilmes (16.10), San Martín de San Juan vs Deportivo Madryn (16.30), Tristán Suárez vs Sacachispas (19.00), Santamarina vs Almagro (19.45), All Boys vs Gimnasia de Jujuy (20.10) y Chaco For Ever vs Deportivo Morón (21.00).

Mañana domingo, en tanto, jugarán: Atlético de Rafaela vs Nueva Chicago (14.10), Estudiantes de Buenos Aires vs Alvarado (15.00), Guillermo Brown vs Deportivo Maipú (15.30) y Güemes vs Almirante Brown (19.00).

Mientras el lunes se cerrará la fecha con Deportivo Riestra vs Villa Dálmine (15.30), Agropecuario vs Instituto (15.35), Gimnasia de Mendoza vs Flandria (19.10) y Defensores de Belgrano vs Ferro Carril Oeste (21.10).