Después de quedar libres en la fecha pasada juegan desde las 15.30 en Villegas. Por la octava fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará esta tarde a Liniers como visitante en un partido que comenzará a las 15.30 horas. Para las Portuarias será el regreso a la acción después de haber quedado libres en la séptima jornada de la Zona B. Igualmente, ello no provocó que pierdan posiciones, aunque ahora comparten el tercer puesto con Argentino de Quilmes. Y teniendo en cuenta que Liniers no ha sumado puntos todavía y ha sufrido varias goleadas en el certamen, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez tienen una muy buena oportunidad de sumar su quinto éxito en fila y dar un paso más hacia la clasificación a la Fase Ascenso (avanzan los seis mejores equipos de cada zona). Por lo pronto, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Sarmiento de Junín, 17 puntos; 2) Argentino de Rosario, 15 puntos; 3) Argentino de Quilmes y Puerto Nuevo, 13 puntos; 5) Argentinos Juniors, 12 puntos; 6) San Miguel, 9 puntos; 7) Deportivo Merlo, 8 puntos; 8) Camioneros, 7 puntos; 9) Luján, 4 puntos; 10) Deportivo Morón, 3 puntos; 11) Liniers, sin puntos. En esta octava fecha, además de Liniers vs Puerto Nuevo también jugarán: Argentino (R) vs Deportivo Merlo, Argentino (Q) vs Argentinos Juniors, Deportivo Morón vs Camioneros y Luján vs San Miguel. Y quedará libre Sarmiento.

LAS AURIAZULES BUSCAN SU QUINTO ÉXITO EN FILA.