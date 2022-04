Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 23/abr/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 23/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

BOCA, EN SANTIAGO Por la 12ª fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors enfrentará hoy como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 19.00 horas. El Xeneize llega a este encuentro con las dudas que se generaron en torno a la continuidad de Sebastián Battaglia como DT por los malos rendimientos del equipo, pero también con la tranquilidad de que Colón de Santa Fe no pudo ganar anoche: Estudiantes de La Plata le empató 2-2 como visitante en el minuto 53 del segundo tiempo gracias a un golazo de Bautista Kociubinski. Con ese tanto, el Pincha rescató un punto y aseguró su clasificación a los Cuartos de Final. Quienes todavía se ilusionan con pelear un lugar en esa instancia son dos equipos que juegan hoy: Barracas Central (recibe a Vélez desde las 21.30 horas) e Independiente (visita a Rosario Central desde las 16.30). SAN LORENZO, POR MÁS Después de su victoria ante Unión en Santa Fe, San Lorenzo buscará hoy otro alivio a su difícil presente: desde las 14.00 horas recibirá a Patronato en el inicio de la 12ª fecha de la Zona A. A la misma hora, Gimnasia de La Plata será local frente a Unión. Mientras a las 21.30, Banfield jugará en el estadio Florencio Sola frente a Talleres de Córdoba. QUIEREN APROVECHAR Hoy se larga la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metro y los perseguidores de Comunicaciones intentarán aprovechar que el Cartero queda libre en esta jornada. Este sábado pueden superarlo Deportivo Armenio (visita a Colegiales), Fénix (juega ante Argentino de Quilmes en "La Barranca") y Defensores Unidos (recibe en Zárate a Villa San Carlos). Los tres equipos suman 19 puntos, mientras Comu tiene 21. PRIMERA C: JORNADA 11 Con tres partidos, este sábado comienza la 11ª fecha. El líder Berazategui (20 puntos) será local ante Deportivo Español (16); mientras Real Pilar (16) recibirá a Sportivo Italiano (16). La jornada se completa con Victoriano Arenas vs Claypole. Mañana domingo será el turno de Puerto Nuevo, que recibirá a Liniers desde las 15.30 en el Carlos Vallejos. SE SUMA MERCEDES La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Club Mercedes se integra a la Primera D. Se trata de la primera afiliación directa que brinda la entidad desde la otorgada a Real Pilar en 2017. Mercedes debutará como visitante frente a Muñiz por la primera fecha del Torneo Apertura de la divisional, que todavía no tiene día confirmado de inicio (iba a ser el 30 de abril, pero se postergaría al 7 de mayo). NECESITA UN PUNTO Este sábado está todo dado para que Paris Saint Germain se consagre campeón de la Ligue 1 de Francia. A falta de cinco fechas para el final del campeonato, el conjunto que dirige Mauricio Pochettino le lleva 15 puntos de ventaja al Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli. Por ello, al PSG le alcanza hoy con un empate como local frente a Lens (16.00; ESPN). Todo indica que Lionel Messi retornará a la alineación titular después de haberse perdido la última fecha por una molestia en el tendón de Aquiles. FINAL COPA DEL REY Esta tarde se conocerá al nuevo campeón de la Copa del Rey de España, en una final que no contará con ninguno de los poderosos: se enfrentarán Betis y Valencia desde las 17.00 (hora argentina), con transmisión de DirecTV.

