P U B L I C



Fue un encuentro de intercambio en el que todos se mostraron preocupados por la situación que afecta a la Provincia. También participaron legisladores provinciales de Juntos Alex Campbell, Santiago Passaglia y Matías Ranzini. El intendente Sebastián Abella recibió este viernes al diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y a su par de San Nicolás, Manuel Passaglia, con quienes compartió la preocupación por la situación que vive la provincia, principalmente en materia de seguridad. A lo largo del encuentro, del que también participaron los legisladores provinciales de Juntos Alex Campbell, Santiago Passaglia y Matías Ranzini, como también el dirigente de político de Escobar, Leandro Goroyesky y la concejal Elisa Abella, dialogaron sobre la actualidad política que afecta al país y particularmente la situación de seguridad bonaerense a la que Campana no es ajena. Además, Abella compartió experiencias con el ex ministro y el Intendente nicoleño sobre cómo facilitarles los trámites a los vecinos, como llevar adelante obras de infraestructura a fin de seguir transformando la ciudad. Las autoridades recorrieron las renovadas instalaciones del Centro Integral de Monitoreo Público (CIMoPu) junto al secretario de Seguridad, Abel Milano y la subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Romina Buzzini. Allí, destacaron la importancia de que un Municipio invierta en materia de seguridad de cara a los vecinos, ante el gran déficit y la falta de respuesta y otorgamiento de recursos por parte del Gobierno provincial. "Tengo el lujo que integrar un equipo junto a los intendentes de Campana y San Nicolás que hacen crecer la ciudad. Siempre voy a Zárate e inevitablemente lo comparo con estas dos ciudades y se nota la diferencia, eso está relacionado con una decisión política de cómo se conduce un Municipio", enfatizó Ritondo. Además, aseguró que la seguridad en el territorio bonaerense está en "estado de abandono". "Hay un abandono profundo de un gobierno que no está a la altura de las peleas que hay que dar en la provincia para defender a los ciudadanos", dijo. Y sumó: "No hay allanamientos por droga, no hay secuestro ni quema de drogas, no se derrumban bunkers, volvieron las barras bravas a las canchas, se dejó de pelear contra el juego clandestino y esto refleja el desconocimiento del gobernador Kicillof sobre esto". A su turno, Abella se mostró muy contento de recibir la visita de Ritondo, Passaglia y legisladores ya que "nos permite pensar nuevas acciones y políticas públicas que contribuyan con el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los vecinos". Al ser consultado por la seguridad, indicó que "es una problemática muy grande que está afectando a toda la provincia de Buenos Aires y Campana no es ajeno a ello, pero el Gobierno no toma cartas en el asunto para mejorar esta situación". "Ante la falta de recurso policial bonaerense que tenemos-añadió- tomamos la decisión política de implementar la nueva Patrulla Urbana con móviles otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con personal que paga el Municipio para que los campanenses puedan vivir tranquilos". Y Passaglia reconoció el "gran trabajo" que está haciendo Abella en Campana destacando la renovación y puesta en valor de la Nueva Costanera y valoró al encuentro como "muy enriquecedor" ya que "es muy importante que trabajemos juntos, los bonaerenses están viviendo una situación muy difícil y nuestro rol es acompañarlos y escuchar sus problemas para brindarles prontas soluciones". Como parte de la visita, que inició en las oficinas de la Nueva Biblioteca, las autoridades y el concejal de Zárate de Juntos, Marcelo Matzkin, también estuvieron en la empresa metalúrgica Technia donde fueron recibidos por el presidente Luis Caputo y su vicepresidente quienes brindaron detalles sobre de la actualidad y realidad que atraviesa la industria.

El Intendente brindó detalles del trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad del Municipio.





Campana recibió la visita de Ritondo, Passaglia y legisladores provinciales.





Las autoridades recorrieron las instalaciones del CIMoPu.





También estuvieron en Technia, donde se interiorizaron en la situación que atraviesa el sector industrial.