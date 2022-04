Emotivo y trascendente homenaje a Mujeres Campaneses

"Ellas transmiten valores, sabiendo que todo se puede lograr si una se lo propone. Es por ellas, y por tantas otras mujeres que contribuyeron y contribuyen a la misma causa que nos hermana, es que propuse esta serie de reconocimientos", señaló la diputada Soledad Alonso sobre el evento que tuvo lugar ayer por la tarde en el club Estrella del Este. Convocadas por la diputada provincial Soledad Alonso, un variado universo de mujeres profesionales, deportistas, militantes sociales, artistas, voluntarias, y políticas de Campana se reunieron el viernes por la tarde en el club Estrella del Este. "Estos reconocimientos nada tienen que ver con la pertenencia política, sino con el desarrollo profesional, humano y solidario que han tenido y tienen", señaló Alonso y de ahí se entiende también la elección de la institución de Sívori y Necochea, como terreno "neutral". Sucede que a principios de marzo, y en el marco del Mes de la Mujer, la legisladora de nuestra ciudad impulsó en la cámara baja bonaerense un Reconocimiento Legislativo a cada una de ellas, básicamente, por su historia de vida. Incluso hubo varios homenajes póstumos. "Ellas transmiten valores, sabiendo que todo se puede lograr si una se lo propone. Es por ellas, y por tantas otras mujeres que contribuyeron y contribuyen a la misma causa que nos hermana, es que propuse esta serie de reconocimientos", señaló la diputada Soledad Alonso al respecto cuando presentó el proyecto aprobado en La Plata. Lo singular de la convocatoria fue que en su gran mayoría las homenajeadas no se conocían entre sí, o sólo de vista. Y a medida que María Eugenia Giroldi, quien ofició de presentadora, las iba convocando al escenario tras leer una breve biografía de cada una, poco a poco se iba visibilizando la trama detrás de mujeres solidarias, apasionadas, y comprometidas. Así, el homenaje legislativo, se iba colmando de contenido a medida que las propias homenajeadas, además, hacían su devolución al tomar la palabra. Ya sobre el final de reunión, Alonso volvió a tomar el micrófono, agradeciendo en particular a María Eugenia Giroldi y a sus colaboradoras más cercanas, y tuvo una mención especial para el periodista Rubén Dusac, quien gestionó el salón del club del cual es presidente para la concreción del homenaje. Y al dirigirse a los presentes, señaló: "Creo que es fundamental que sigamos tejiendo redes de contención, que sigamos estando en alerta para seguir construyendo en comunidad, en solidaridad y sororidad… no es que cuando llega una llegan todas, eso no es verdad. Ojalá todas pudieran llegar a los lugares que les corresponde. Pero lo que sí es verdad es que cuando llegamos a lugares determinantes de decisión o a veces de privilegio, tenemos la obligación ética y moral de ayudar a que otras mujeres tengan el camino un poco más allanado, y que lleguen al lugar que tenga que llegar, poniendo en juego su sacrificio, su carrera, su empuje. Hoy pudimos distinguir a mujeres de todos los estratos sociales, económicos, profesionales y culturales de Campana… y sólo es una muestra de tantas, faltan muchísimas más. Creo que es fundamental que nos abrecemos, nos acompañemos, nos reconozcamos entre nosotras porque el mundo, lamentablemente, sigue atravesando un escenario de femicidios y violencias. Las mujeres atravesamos circunstancias de violencia política, económica, cultural… violencia física, mediática. Hay mujeres que están acá, recibiendo este homenaje, y la verdad es que su vida es muy difícil, que la pasaron muy mal en situaciones laborales o domésticas. Y creo que es ahí donde tiene que estar la política: ayudando, acompañando, para erradicar la violencia de todas sus formas, y además para prometer que las niñas, los niños y les niñes que nazcan en nuestra ciudad tengan un futuro más promisorio y mejor que el que tuvimos nosotras. Es un compromiso de mujeres, es un compromiso militante, no partidario sino claramente político, para que la política, que nos atraviesa transversal-mente nuestras vidas ayude y se acerque cotidianamen-te a cada una de ustedes, estén donde estén. Los cargos van y vienen, lo que una no deja de ser es una mujer militante, comprometida con la sociedad, como lo es Eugenia (Giroldi) y como lo son mis compañeras. No importa cuando una deje de ser diputada, lo importante es lo que una hizo durante el tiempo en que lo fue y qué va a seguir haciendo. Hace 17 años que milito para construir un país mejor, como cada una de ustedes, cada una desde su lugar, para que tengamos una Argentina más justa, libre, y una Campana mucho más segura, con mucha más prosperidad, desde lo laboral, lo económico y lo social. Les agradezco a todas ustedes que hayan venido, a todos los que las acompañaron, y les prometo que con mandato o sin mandato, vamos a seguir trabajando para que la vida siempre sea un poco mejor a la que tenemos hoy", concluyó. LAS HOMENAJEADAS ANDREA LILIANA LEDESMA Fundadora y referente del Comedor y Merendero Lazos de Sueños de la Ciudad de Campana, donde asiste con alimentos a sesenta familias y ciento setenta niños, niñas y jóvenes. En la actualidad son 30 personas que colaboran para su funcionamiento. Andrea también trabaja en una cooperativa de economía popular, y se ha convertido en una verdadera referente de la economía popular y gran defensora en materia de género, diversidad e inclusión. CAROLINA LARROSA Es miembro fundadoras y participa del Merendero que funciona desde el año 2018 en el barrio San Cayetano, donde también colaboran María Elizabeth López, Antonela Larrosa, Yesica Otabo y Camila Burgo. LAURA MALENA BELEN DI TORO Mujer emprendedora y luchadora, que supo desde su juventud ganarse un lugar entre un mundo de hombres. De profesión Arquitecta ha realizado proyectos de obras nuevas y reformas, además de construcción de viviendas unifamiliares, proyectos y dirección de nuevas obras de viviendas en barrios cerrados. Fue la primera mujer que con su propio estudio ha realizado un proyecto y dirección de obra de edificios en altura para viviendas y oficinas en la localidad de Campana. Uno de los últimos trabajos que llevó adelante es la realización del proyecto y dirección de la primera etapa del Nuevo Edificio para el Colegio Secundario Dante Alighieri de Campana, una obra que tiene un diseño moderno, austero, y que proyecta fortaleza. MATILDE SUSANA STROBINO Maestra Normal Nacional, Profesora de Nivel Inicial y Profesora de Prácticas de la Enseñanza. Madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos. Desde el año 1998 concurre a talleres de Lecto-Escritura que se dictan en "Campana Amanecer Literario", donde fue integrante de la Comisión Directiva. Intervino en "Encuentro de Escritores". Obtuvo premios, distinciones y menciones a nivel local, zonal, provincial, nacional e internacional. Incluyó algunos de sus poemas en salones de "Poemas Ilustrados" y "Fotografías Poemadas". Fue jurado en Concursos Literarios y ha prologado varios libros. Ha escrito tres libros: "Haikus en vuelo", "Portal de Tankas" (ambos de pequeños poemas de la cultura japonesa) y "Macalumi" poemario infantil ilustrado por sus cuatro nietos. Actualmente tiene un poemario pronto a editarse. Durante la intendencia de la Stella Maris Giroldi de Varela en 2014 y en ocasión en que Stella viajaba a Italia, Matilde le entregó un sobre con una carta y un poema para el Papa Francisco, a las horas de entregado el sobre, Matilde recibió el llamado de un representante del Papa, agradeciendo de parte de Bergoglio la carta y el poema "En el futuro" lo cual tuvo gran repercusión en diarios, televisión y revistas. SONIA JULIANA BARRIOS Nació en San José Entre Ríos, a sus 19 años de edad su familia se mudó a la ciudad de Campana. Se recibió en la escuela de adultos en el año 1984. Estudió periodismo, recibiéndose en el año 1994. Fue fundadora y Directora de dos periódicos, Siglo XXI, en la vecina ciudad de Escobar y "Lima en 7 días" medio zonal de la reciente declarada ciudad de Lima del Partido de Zárate. En el año 2015 se recibió de Psicóloga Social. Desde el año 2008 a la actualidad se desempeña como empleada administrativa en el PAMI de Campana. DIANA DI GIUSEPPE Diana Azul Di Giuseppe es Marinera zona especial, con apenas 22 años. A los 19 rindió examen para obtener su libreta de marinero zona especial. Actualmente trabaja junto a su padre en la lancha de pasajeros. Gracias a ella hemos dado un primer y gran paso para una verdadera inclusión en esta profesión históricamente masculinizada. Actualmente se encuentra preparándose para rendir el examen de Patrón de lachas de pasajeros. CECILIA MABEL LÓPEZ Cecilia Mabel López nació en Zárate, y vive en Campana desde que cumplió su primer año de vida. Realizó su carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires, egresando luego de 6 años, con el título de médica. Se especializó en: Medicina Interna y Ambulatoria, Clínica Endocrinológica, Diabetología y Obesidad. Miembro de la Sociedad Argentina de Medicina, Sociedad Argentina de Diabetes, de la Federación Internacional de Osteoporosis. También forma parte de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE, Filial Campana). LILIANA BEATRIZ CORALES Intensa colaboradora del Comedor y Merendero, que desde el 9 de agosto del año 2010 funciona en el barrio Las Talitas, allí brinda clases de apoyo escolar a ciento veinte chicos y chicas de entre 5 y 14 años de edad. Liliana es una mujer que fue víctima de violencia de género, su fortaleza le permitió empoderarse y salir adelante con sus hijos, realizó varios talleres donde se capacitó y hoy plasma lo allí aprendido escuchando los intereses de cada niño y niña que concurren al comedor y da clases de apoyo escolar brindándoles contención. MARÍA DEL CARMEN ZÁRATE Referente del merendero comedor "La alegría de los chicos". Al inicio de la pandemia y para facilitar el cumplimiento del aislamiento comenzó a llevarles la comida a la casa de cada uno. Además del merendero y comedor, realizan trabajos comunitarios para ayudar a los vecinos que más necesitan. Los colaboradores que siempre están poniendo su hombro junto a María del Carmen son Rocío, Mili, Marisa, Yesi, Anto y Celeste, junto a algunas vecinas y vecinos que suelen acercarse a brindar su ayuda. MÓNICA GODOY Es miembro de "Pelucas Solidarias Campana", organización solidaria llevada adelante por un grupo de mujeres solidarias que se dedican a la confección de pelucas, turbantes y almohadones post operatorios, destinadas a mujeres y diversidades que se encuentren atravesando una enfermedad o situación que les provoque calvicie o caída de cabello. Integran esta organización: Romina Aciar, Yésica Aciar, Rosana Amaya, Soraya Arias, Daiana Astorga, Marianella Belcuore, Sonia Bordisso, Eugenia Condo Canari, Mónica Godoy, Soledad Pérez, Marisa Ponce, Tamara Sellanes, Laura Rivera, Rosana Romero, María Luján Micheletti, Patricia Villalba. GABRIELA FRANCO Una mujer que supo imponer su presencia en todos los lugares donde con su gracia, e inteligencia captaba las miradas de todas y todos. Gabriela era una bellísima persona, por dentro y por fuera; esas personas que jamás serán olvidadas y que viven en el presente de quienes la conocimos. Participó activamente de la Juventud Peronista. Secretaria del Bloque Justicialista en el año 1986. Gabriela ha ocupado numerosos cargos políticos en los cuales siempre ha sabido lucirse. Fue Concejala por el Municipio de Campana; Subdirectora de la Producción del Municipio de Campana; estuvo en la Secretaría Privada de la Intendencia Municipal, ocupó también el cargo de Directora de la Producción, Directora de Entidades de Bien Público. Fue una de las impulsoras durante la Intendencia de Jorge Varela y de Stella Giroldi del Polo Industrial de Campana. Casada en segundas nupcias con Ariel Tulia con quien tuvo dos hijas, Carolina y Miranda Tulia. Participaba activamente en política hasta que tristemente nos dejó. Estará y seguirá presente ya que dejó sus enseñanzas, su amor por el otro, su simpleza, su inteligencia y su buen humor, seguirá presente viviendo en anécdotas, en historias de Campana, en proyectos realizados a nivel profesional, porque quienes la conocimos la seguiremos recordando, y extrañando su amplia sonrisa y sus ojos brillantes. STELLA GIROLDI Empezó a militar a los 16 años en el Partido Justicialista. Ingresó a trabajar en IOMA. Tuvo la posibilidad de trabajar dentro del Municipio de Campana, ingresando el 2 de enero de 1978. Gracias a la política conoció a quien fuera luego su marido Jorge Rubén Varela. Durante la gestión de Varela en el municipio se hizo cargo del área de Acción Social. Fue Concejala por el Partido justicialista. Diputados Provincial en el año 1999. En el año 2007 se postuló como Intendenta por el Municipio de Campana, convirtiéndose en la primer Intendenta Mujer del Municipio de Campana. En octubre de 2011 logró la reelección como Intendenta Municipal. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Concejala (2019-2023) por el Bloque del Partido Justicialista por el Frente de Todos de Campana. MARITA NABAIS Es docente, fundó un colegio primario y secundario bilingüe de doble escolaridad bajo la modalidad privada. Profundizó sus estudios especializándose en Escuela laboral un tipo de educación de artes y oficios para personas con capacidades diferentes. En el 2001, junto a una colega funda una escuela taller para discapacitados "el Grupo Esperanza", Institución sin fines de lucro que recibe a diario a muchos estudiantes, brindándoles contención, amor y dedicación de las y los voluntarios que conforman el cuerpo docente. Marita ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos, entre los que se encuentran el haber sido abanderada de Campana, representando al Grupo Esperanza, en un programa televisivo de Canal 13 que premiaba a Proyectos Solidarios. También fue reconocida con el premio Orden de la Campana, el Santa Clara de Asís, y también distinguida por el Club de Leones de Campana y por el Rotary Club de Campana. NORMA MARQUESATE Norma nació en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y en el año 1981 por razones laborales de su esposo, se mudó a Campana. Reparte sus días entre el cuidado de su familia y sus largas jornadas dedicadas a su querido Grupo Esperanza, institución a la cual fue invitada aproximadamente en el año 2005 para ser voluntaria. Norma ha integrado la comisión directiva desde hace varios años, ocupando el cargo de Tesorera y desde hace 5 años es la Presidenta. OLGA ROSANA GARCÍA Se casó con Pablo Garrido Tuvieron 3 hijos. Es Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Letras. Se ha desempeñado en la actividad docente, en las Ramas Media, Superior y Artística Superior en distintas instituciones. Ha realizado numerosos cursos, jornadas, seminarios y Congresos, siempre actualizándose. En su vida política ha sido Consejera Escolar 1993-1995. Presidente del Consejo Escolar de Campana 1995-1997. Subdirectora de Cultura y Educación de Campana 1997-1999. Directora General de Cultura y Educación de Campana del Municipio de Campana. Fue concejala por el Partido Justicialista, y se ha destacado dentro de la gestión como Jefa del Bloque del Partido Justicialista. Fue integrante del Consejo del Partido Justicialista de Campana. MAYRA DI ALOI Sus comienzos deportivos fueron en el año 1983 en la disciplina Taekwondo, que orgullosamente la llevó a ganar 3 Campeonatos Nacionales. Tuvo el logro de integrar el Seleccionado en el año 1990. Se consagró campeona nacional ganando 2 campeonatos Nacionales. En el año 1993 participó en el Sudamericano que se llevó a cabo en Brasil donde ganó la medalla de oro. En el año 1994 participó en el Sudamericano de Chile ganando una medalla de plata. Su nivel deportivo continuó en ascenso y consiguió en el año 1995 una medalla de plata en el Panamericano de San Francisco (EE.UU). En 1996, cambió de disciplina e incursionó en el Full Contact ganando torneos hasta llegar al Subcampeonato Nacional en 1999. En el 2001 comenzó con el deporte Boxeo, al no estar permitido el boxeo femenino en el país decidió ir a entrenar a Estados Unidos, debutó en su primer pelea en la ciudad de Orlando, Florida donde tuvo su primer victoria. En el año 2002 regresó a la Argentina, ya con el boxeo femenino legalizado participando con triunfo en el primer torneo femenino amateur de Argentina. Luego en el 2003 ganó el Primer Torneo Bonaerense Femenino, en ese mismo año participó en un Festival de Boxeo Amateur que se realizó en la Cancha de Villa Dalmine obteniendo otro triunfo. En el 2004 se realizó por primera vez un torneo amateur en el Luna Park dónde Mayra participó y consiguió otro triunfo. En el 2007 finalizó su carrera boxística con 13 peleas, 12 ganadas y 1 derrota. ANDREA GARCÍA Andrea nació en Campana, fue madre de Julieta. Ocupó el cargo de Concejala por el Municipio de Campana, también fue funcionaria del gobierno municipal durante la gestión de Jorge Varela. Ocupó el cargo de Secretaria de Desarrollo Humano durante la Intendencia de Stella Giroldi. Fue una ferviente militante del peronismo local. Lamentablemente Andrea, la querida y recordada "Polaca" sufrió un violento asalto el 10 de diciembre de 2020 estando de visita en la casa de su hija en Phoenix que le costó la vida, nos dejó a la temprana edad de 53 años. Su simpleza, su entrega y vocación servicial serán siempre recordados por todas y todos los Campanenses. MARÍA EUGENIA COSSINI Nació en Campana, casada hace 21 años es madre de dos hijos. Es una educadora con vasta experiencia en la a aplicación de metodologías innovadoras en el aula. Cuenta con un Máster en Neuropsicología en el ámbito educativo de la Universidad de Rey Juan Carlos en España. Estudió Neurolingüística y realizó postgrados y especializaciones en temas como Educación emocional y social, Inteligencias Múltiples, Enseñanza para la comprensión, Cultura del Pensamiento, entre otros en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. En el año 2010 decide abrir un Colegio Bilingüe en la zona de Campana, Provincia de Buenos Aires. Fue así como se convierte en co-Fundadora y socia gerente del Colegio Austin Eco Bilingual School, desempeñándose actualmente como Directora General y Ejecutiva de la Institución. Desde el año 2018 es Directora Ejecutiva de "Glia Connecting Ideas". Actualmente da talleres, asesoramiento y conferencias a docentes, padres y líderes en Latinoamérica, Estados Unidos, España y Australia. CRISTINA ROMERO Miembro fundadora de Eco Pioneras, un Proyecto parido por mujeres, gestionado por mujeres, donde siempre una mujer vulnerada, va a tener un lugar donde desarrollarse y sentirse acompañada, pero también un proyecto inclusivo, con equidad entre todos. Maestra Mayor de Obras. El en el 2019, se presentaron al premio de Jóvenes empresarios y emprendedores de Campana, y lograron ganar a nivel local en la categoría impacto social y representaron a la ciudad a nivel provincial. En diciembre de 2020 ganaron el Premio de "Madre Emprendedora a nivel Nacional", organizado por la Asociación Civil Madre Emprendedora. ROCÍO LENCINA Rocío nació en la ciudad de Campana, se dedicó a otros trabajos hasta que, a la edad de 26 años, tomó la decisión de estudiar para ser buzo profesional y se recibió en el año 2018. Es una de las 10 buzos civiles e independientes que hay en nuestro país. Rocío es un claro ejemplo de tenacidad, de constancia y dedicación. Ella supo abrirse camino en un mundo masculinizado, casi apropiado por los hombres, en el que si bien fue cambiando de perspectiva gracias a que tanto ella como otras mujeres buzo se han hecho oír con sus justos reclamos aún saben que queda muchísimo por hacer y cambiar. VERÓNICA CANTERO BURRONI Verónica nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 3 de junio de 2002. Es la sexta de siete hijos. Vive en la ciudad de Campana con su familia, la cual es oriunda de Campana. Tiene 19 años, y escribe desde los 7. Sus primeros relatos fueron: "El sueño de Tomas" (2010), "Tomas enamorado" (2011), "Tomas forma familia" (2012). En 2013 escribió "Cuentos raritos", una colección de diez cuentos. "El Ladrón de sombras" fue su primera novela corta, cuya edición en italiano ganó el prestigioso premio Elsa Morante de Literatura para jóvenes 2016. Actualmente Verónica estudia Licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Hace poco publicó en Italia la segunda parte de "Il ladro di ombre", que se titula "Amore di ombra" y que pronto se editará también en Argentina. Verónica nació con parálisis cerebral, y es un claro ejemplo de superación y motivación para muchas personas. VIRGINIA PAPALARDO Nacida y criada en Campana, de niña inicia sus estudios de arte, y entre los años 1982 y 1990 estudia música. En el año 1991 abrió en Campana la Escuela de Arte Ricardo Carpani, y sin dudarlo se anotó, se recibió como Maestra en Artes Visuales egresando en el año 1995 con un promedio final de 9,83. Luego, en el año 1998, obtuvo en la misma institución el título de Profesora en Artes Visuales con orientación Escultura con un promedio final de 9,61. En el año 2003 obtiene el título de Profesora en Artes Visuales con orientación en Grabado, con un promedio final de 9,42. En el año 2004 obtiene la Licenciatura en Artes Visuales en el IUNA, Instituto Universitario Nacional de Artes, Buenos Aires. En el año 2005 se recibe como Licenciada en Tecnología Educativa, titulo expedido por la UTN Universidad Tecnológica Nacional, Regional Delta, de Campana. Finalmente obtiene una Diplomatura en Autismo y Asperger; título expedido por la Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires. Ha participado en numerosas exposiciones y muestras de arte. Recibe su primer Mención Especial a los 12 años de edad. Expuso en diferentes ciudades del País. Se presentó en innumerables certámenes logrando premiaciones, menciones y distinciones. Ha sido seleccionada para realizar la Obra "Monumento al Tango" escultura de cemento y resina que se emplaza en la Plaza Principal de la Ciudad de Campana. Actualmente ejerce el cargo de Directora de la Escuela de Arte de Campana. KARINA GÓMEZ Sus padres la criaron junto a su hermana Mónica hasta los 5 y 6 años respectivamente, momento en el cual el terrorismo de estado irrumpió en sus vidas, cambiándolas para siempre. Nunca más volvieron a ver a sus padres. Está situación de desamparo, y de vulnerabilidad la forzó padecer dolorosas vivencias. A los 22 años conoce a Carlos, quien sería su compañero de vida, tuvieron 3 hijos. A los 40 años comenzó a estudiar la carrera de Odontología, a los 45 años se recibió. Hace 7 años desempeña sus tareas de odontología social, en el barrio donde vivió su madre, y dónde viven actualmente sus tías, con la idea de reconstruir su historia, hoy desde otro lugar. Ella sigue reclamando y militando por los DDHH. JUANA ISAURRALDE Nacida un 20 de agosto de 1950, en Nogoyá Provincia de Entre Ríos tras el fallecimiento de su padre enfermo de tuberculosis y la internación de su madre pasa en un colegio pupilo 6 años junto a sus 4 hermanas mujeres hasta que su madre logra reunirse con ellas y sus 3 hijos varones y se instalan en Campana. A los 18 años conoció a quien sería el padre de sus hijas Karina y Mónica, Enzo Raúl Gómez de 20 años. Su hermana Elba se casa con el hermano de Enzo. Se hicieron partícipes y militantes de los movimientos sociales que sostenían ideas revolucionarias anticapitalistas que venían propagándose en toda América Latina. El 12 de diciembre de 1975 por la noche, un grupo de policías de la ciudad entraron a su casa de la calle Castelli 2135 de la ciudad de Campana y se los llevaron, dejando a sus hijas solas. El 23 de diciembre de 1975 aparece asesinada dentro del Cuartel Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo, sin embargo, no era posible que participara de la acción ya que hacía 12 días que había sido secuestrada de su domicilio. Se cree fue ejecutada dentro del cuartel y presentada como una más de los combatientes del ERP caídos en combate como una forma de blanquear su secuestro y asesinato. En el año 2012 les notificaron que se habían encontrado compatibilidades con restos óseos en una fosa común donde se hallaban 27 cuerpos. Entre ellos se encontraban los de Juana, en el cementerio de Avellaneda. Los restos de Juana nunca pudieron ser restituidos a su familia, este 24 de marzo de 2022, sus hijas Karina y Mónica, siguen reclamando por "Memoria, Verdad, y Justicia". ELBA JOSEFA ISAURRALDE Nacida un 19 de marzo de 1945, en la localidad de Crucecita, en Nogoyá Provincia de Entre Ríos tras el fallecimiento de su padre enfermo de tuberculosis y la internación de su madre pasa en un colegio pupilo 6 años junto a sus 4 hermanas mujeres hasta que su madre logra reunirse con ellas y sus 3 hijos varones y se instalan en Campana. Madre de 3 hijos y casada con Jorge Rubén Gómez, su hermana Juana se casa con un hermano de Jorge, Enzo, tienen 2 hijas y también se mudan al mismo barrio, totalmente entregados a sus ideas revolucionarias y al ideal de un mundo mejor. El 9 de octubre de 1975 con Jorge en la clandestinidad y luchando en Tucumán, se entera de que Jorge fue muerto en combate. Viaja con su suegra a Tucumán, pero no encuentra a su marido. Antes de volver, un militar de alto rango, le dice que ella va a correr la misma suerte. El 12 de diciembre de 1975 en un operativo conjunto se llevan a Enzo y a Juana dejando a las 2 menores solas en su hogar y a Elba de la casa de sus suegros. Desde ese momento y a pesar de la búsqueda incansable de su madre y su suegra no se supo más de ella hasta que en el año 2014 el Equipo Argentino de Antropología Forense logró dar con sus restos en una fosa común del cementerio de San Andrés de Giles junto a otros 4 cuerpos con un tiro en la cabeza. Sus restos fueron restituidos a sus hijos y se encuentran sepultados en el cementerio de Campana. A 46 años y 3 meses de su desaparición sus hijos Hugo, Silvana y Carlos y sus 7 nietos siguen reclamando por "Memoria, Verdad y Justicia". JESICA COINASKI Jesica es madre 3 hijos, Gina, Avril y Gael. Jesica y su pareja, padre de sus hijos, se iniciaron en el mundo del cannabis terapéutico, cuando se encontraron con el diagnóstico de diabetes tipo 1 de su hijo menor, Gael, buscando otras alternativas de terapias naturales. Jesica perteneció a la Asociación Familias Cultivando, una asociación civil sin fines de lucro orientada en la ayuda, concientización y difusión del cultivo del cannabis para uso medicinal. Actualmente se encuentra en un proyecto con otro grupo de personas de la zona de Campana para abrir una nueva Asociación que los nuclee con el objetivo de orientar, organizar e informar sobre las bondades del uso del cannabis terapéutico y medicinal. ORNELA GARAVANNI Sus comienzos deportivos en tenis fueron a temprana edad con su padre, Marcelo Garavani, como primer entrenador. Desde pequeña comenzó a competir en torneos provinciales, y nacionales, rápidamente accedió al Ranking nacional posicionándose en los primeros puestos nacionales en la categoría Sub 2, Sub 14, y logrando colocarse como número 1 del Ranking Nacional en la categoría Sub 16. A los 12 años ya competía a nivel internacional. A los 13 años comenzó su gira Sudamericana, con la posibilidad de acceder a competir en Europa rankeando dentro de los 6 primeros puestos. En el año 2015 pudo acceder a la clasificación de Roland Garros, por lo que comenzó el año 2016 en el puesto 80 del Ranking mundial. En el año 2016, coincidiendo con la finalización de su último año del colegio secundario, decidió retirarse del tenis profesional siendo su último partido en Barranquilla, Colombia ese verano. En el año 2017 se anotó en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires para estudiar Comunicación Social. Durante la pandemia volvió a vivir en su querida Campana y fue convocada para dar clases de tenis PAOLA JACQUELINE DUSAC Madre de tres hijos, es profesora de danzas desde los 14 años, profesora de folklore y tango del Municipio de Campana desde el 4 de abril de 2002. A lo largo de su carrera participó de numerosos concursos nacionales e internacionales obteniendo excelentes calificaciones y siendo galardonada con el primer premio en muchos de ellos. Fue la primera profesora que de desempeñó enseñando danza en instituciones educativas como materia extraprogramática en la localidad de Campana y dictó clases en Grupo Esperanza a personas con discapacidad. MARÍA BELÉN MARTÍNEZ Era maquilladora profesional, pero viró su carrera y se especializo como Artista Makeup, dedicándose ya no a realzar la belleza de un rostro con productos cosméticos, que es lo que hacen los maquilladores en su labor, sino en utilizar su arte para restaurar el aspecto, lo que se dañó, crear algo faltante, profesión que se vincula directamente con la salud psicofísica de la persona. Comenzó hace muchos años en el mundo de la imagen y la moda, trasladando esos conocimientos al campo de la salud, terreno en el que hace 15 decidió desarrollar su actividad. Es admirable su dedicación a una tarea tan noble y solidaria, su empatía, y es muy importante la significación que tiene para las personas de Campana poder contar con alguien que les ayude a recuperar la imagen que por alguna razón de salud o cualquier índole se vio afectada. AGOSTINA HEIN Concurre actualmente al Colegio Secundario Siglo XXI de Campana. Con tan sólo 13 años de edad, Agostina ha obtenido logros deportivos destacadísimos. Su nombre está incluido en el listado de nadadores de la Selección Argentina que participaron del Campeonato Brasilero Absoluto de Natación que se disputado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil que tuvo lugar los días 4 al 9 de abril 2, evento de natación que es considerado uno de los más importantes de Sudamérica, donde integró la Selección Mayor. Con su corta edad, Agostina tiene por delante un futuro más que promisorio, siendo una digna representante no solo de la Provincia de Buenos Aires sino de la República Argentina y un ejemplo a seguir por otras niñas, adolescentes o mujeres que luchan por sus sueños. EVANGELINA FAY Profesora de música y vocalista, se recibió como Profesora de Música en la Escuela de Arte de Campana. Desde el año 2002 que se viene formando como artista integral, combinando todas las áreas artísticas que fue encontrando en su camino, en conjunto con la carrera terciaria que cursó desde el mismo año. Realizó diversos talleres y seminarios de canto con profesionales como Magali Muro, Mónica Abraham, Sebastián Mellino, Sophie Sobral. Fue vocalista de "Pakakuna", banda musical de folclore latinoamericano desde el año 2013 hasta el 2018. Actualmente es vocalista de "Medias al Aire" banda de música infantil, que fundó junto a dos amigos. Se desempeña como Profesora de Música en diversos jardines y colegios de la ciudad de Campana, abarcando todos los niveles de la educación formal ejerciendo la docencia, la música y el arte como forma de expresión son su verdadera pasión, teniendo un futuro promisorio por delante. FABIANA BALZANO SCIOLETTA Egresada del Colegio Secundario Escuela Normal Superior Dr. Eduardo Costa, dio inicio a sus estudios universitarios para recibirse de abogada y luego de Escribana. Actualmente Miembro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación San Martín. Asimismo, es integrante de la Comisión Asesora Período 2020-2022 más precisamente en la Comisión de Concursos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Formó una hermosa familia junto a Alberto Armesto, con quien tuvo tres hijos, Lautaro, Esteban y Lola.

Las galardonadas que participaron del evento realizado en el Club Estrella del este muestran orgullosas la distinción otorgada por la Camara Baja de la Provincia de Buenos Aires, acompañadas por la diputada Soledad Alonso, que fue quien presentó el proyecto.





Olga García fue reconocida por su extensa militancia en política.





La odontóloga Karina Gómez, hija y sobrina de desaparecidos, sostiene un consultorio social en el barrio Villanueva.





La destacada nadadora Agostina Hein, con sólo 13 años, fue la más joven de las vecinas reconocidas el viernes.





Cristina Romero, miembro fundadora de Eco Pioneras.





La Dra. Cecilia López, agradeció su reconocimiento y se lo dedicó a su madre, presente en la reunión.





Además de recibir su reconocimiento, las integrantes de "Pelucas Solidarias" eligieron a la diputada Alonso como madrina de la ONG.





"Es fundamental que nos abrecemos, nos acompañemos, nos reconozcamos entre nosotras porque el mundo, lamentablemente, sigue atravesando un escenario de femicidios y violencias", señaló Alonso en su discurso de cierre.

