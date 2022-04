Aprehenden a un hombre por violencia de género

Violó la perimetral y le provocó lesiones a su expareja. La mujer alcanzó a pedir ayuda e intervino la Policía. Ayer por la tarde, vecinos de la zona del Arco llamaron a la policía dado que una vecina (27) de Salmini al 700 había pedido ayuda a viva voz a través del balcón de su domicilio. En el lugar se presentaron efectivos del Comando Patrulla, y comprobaron que en el lugar se encontraba la ex pareja (30) de la víctima quien, además de violar una prohibición de acercamiento vigente que fuera cursada por la Unidad Fiscal 3, le provocó lesiones mientras mantenían una discusión. Durante el procedimiento, se realizó la aprehensión del agresor, mientras que el SAME asistió a la mujer, aunque no trascendieron la gravedad de sus lesiones. Además, estuvieron presentes integrantes de la brigada de Defensa Civil de la municipalidad de Campana quienes colaboraron con la policía en el manejo del tránsito durante el operativo, además de voluntarios de la Cruz Roja quienes pasaban por el lugar y se pusieron a disposición. Según relataron vecinos de la cuadra, durante el episodio la mujer había dejado en guarda a sus dos hijos menores con un comerciante cuyo local se encuentra en la planta baja del edificio donde tuvo lugar el hecho caratulado, inicialmente, como Desobediencia y Lesiones Agravadas por el vínculo.

El episodio tuvo lugar en un complejo de departamentos de Salmini al 700.