Juegan desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Gastón Iglesias. El Auriazul buscará su segundo triunfo de la temporada ante un rival directo en la lucha por mantenerse en la divisional. Por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo será local esta tarde frente a Liniers en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con el arbitraje de Gastón Iglesias. Para el Portuario se trata de un compromiso fundamental en su lucha por la permanencia en la divisional. Es que La Topadora de Villegas es el otro equipo que ascendió el año pasado desde la Primera D y tampoco ha podido afirmarse todavía en la categoría. Una situación que lo convierte en rival directo en la lucha por evitar caer en esa última posición que condena al descenso. "En los papeles es el rival a vencer", admitió el entrenador Franco Toloza en diálogo con FM Radio City, luego del muy buen empate que el Auriazul se trajo de su visita a Libertad, donde igualó 0-0 como visitante frente a Midland y cortó una racha de tres derrotas consecutivas. "Hablamos y trabajamos mucho en la semana para que ese partido sea un punto de inflexión y pudimos hacer un gran encuentro. Ahora tenemos que mantener lo que hicimos y mejorar algunas cosas, como intentar ser más protagonistas del partido, porque vamos a ser locales. Pero si somos inteligentes y repetimos la concentración que tuvimos ante Midland vamos a poder sacar los tres puntos, que es lo que queremos", agregó el DT Auriazul. En ese encuentro en Libertad, además, el equipo de nuestra ciudad logró mantener el cero en su arco después de siete fechas sin poder hacerlo (nunca lo había logrado en el ciclo Toloza). Igualmente, más allá de ese buen punto obtenido en Libertad, el Portuario está en una racha de cinco juegos sin victorias, en la que ha cosechado dos empates y tres derrotas. Y el duelo ante Liniers es ideal para ponerle fin. En cuanto a lo futbolístico, el DT Franco Toloza vuelve a contar con Mario Godoy y Rodrigo Martínez, quienes están nuevamente entre los convocados. El defensor dejó atrás su lesión, mientras el mediocampista cumplió con su sanción tras llegar al límite de amarillas. La lista de 20 convocados para el encuentro de hoy está integrada por los arqueros Javier Balbuena y Tabaré Benítez; los defensores Enrique Grieger, Maximiliano Lara, Gonzalo Pulido, Mario Godoy, Maximiliano Carnelutto, Santiago Ojeda, Santiago Tallarico y Gian Croci; los mediocampistas Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Emanuel Pentimalli, Pablo Negro Villarreal, Kevin Redondo, Martín Herceg y Enzo Ritacco; y los delanteros Alexander Meza, Gastón Cueto y Selem Lojda. Por su parte, Liniers llega a Campana después de dos derrotas en fila: 1-0 ante Luján como visitante y 1-0 ante Laferrere como local. Había comenzado el Torneo Apertura con tres derrotas en fila, pero después tuvo una racha positiva en la que venció a Atlas y Victorias Arenas y empató con Excursionistas. Por ello suma 7 puntos, uno más que Puerto Nuevo. SIN GOLES Ayer, en el inicio de la 11ª fecha, los tres partidos disputados terminaron sin goles: Berazategui 0-0 Deportivo Español, Victoriano Arenas 0-0 Claypole y Real Pilar 0-0 Sportivo Italiano. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Liniers también se jugarán otros cinco encuentros: San Martín (B) vs L.N. Alem, Lamadrid vs Central Córdoba (R), Argentino de Merlo vs Midlando, Laferrere vs Excursionistas y Luján vs Atlas.

UN HISTORIAL DESFAVORABLE Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 42. En 41 partidos, Puerto Nuevo solo pudo vencer en 4 ocasiones (en todas como local). En cambio, Liniers obtuvo 24 victorias. Igualaron 13 veces. El Portuario marcó 29 goles, mientras La Topadora convirtió 80. COMO LOCAL PTO. NUEVO. De 20 partidos, Puerto Nuevo ganó 4 (15 goles), mientras Liniers venció en 10 (37 goles). Empataron 6 juegos. EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado domingo 21 de noviembre disputaron el partido revancha de la Final de la Temporada 2021 de la Primera D: el empate 1-1 (goles de Selem Lojda y Franco Ménez) benefició a Liniers, que así logró el ascenso a la Primera C. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El miércoles 17 de noviembre, en el partido de ida de esa Final, Liniers había vencido 2-0 en Campana. APOSTILLAS: Puerto Nuevo suma 3 encuentros sin victorias ante Liniers, con dos igualdades y una derrota.