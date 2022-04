Después del triunfo de Mitre en el inicio de la fecha, también ganaron Tristán Suárez y San Telmo y el Violeta cayó otros dos lugares en la tabla. El partido se jugará este lunes desde las 15.30 horas en Villa Soldati. Por la 12ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará mañana lunes como visitante a Deportivo Riestra en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el barrio porteño de Villa Soldati, con arbitraje de Ramiro López. El Violeta llega a este encuentro con los conocidos contratiempos por suspensiones y lesiones y, ahora también, con el apremio de algunos resultados que se encadenaron en el inicio de la jornada. Es que al sorpresivo triunfo de Mitre en Tucumán del viernes, ayer se sumaron las victorias de San Telmo (3-1 a Temperley) y Tristán Suárez (2-1 a Sacachispas). De esta manera, el equipo de nuestra ciudad perdió otros dos escalones en la tabla de posiciones y quedó en el puesto 34 (podría haber caído al 35 si Santamarina vencía a Almagro, pero finalmente terminaron 0-0). Por ello, una derrota lo pondría en una situación apremiante, teniendo en cuenta que luego debe recibir al líder Belgrano de Córdoba y que, posteriormente, quedará libre. Claro está, al mismo tiempo, ayer hubo derrotas de Temperley, Sacachispas, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón, otros conjuntos que están atravesando momentos complicados en el campeonato y a los que Villa Dálmine podría superar en caso de ganarle mañana a Deportivo Riestra. Para el compromiso de este lunes, Carlos Pereyra sumó nuevos problemas para conformar la alineación titular: Agustín Alberione y Emiliano Agüero están suspendidos y Juan Pablo Zárate sufrió ante Güemes un traumatismo en los meniscos que le demandaría de tres a cinco semanas de recuperación. Además, Valentín Albano no entrenó con normalidad por un fuerte traumatismo en el cuádriceps, mientras Facundo Gómez sigue recuperándose de la lesión sufrida ante All Boys. En cambio, las buenas noticias serían los regresos de Fernando Moreyra y Ezequiel D´Angelo, dos jugadores que podrían ser titulares y le darían variantes a "Jetín". De hecho, de confirmarse el retorno del marcador central, podría utilizar a Braian Camisassa para cubrir la baja de Agüero en el mediocampo. Entonces, la probable formación del Violeta sería: Alan Sosa; Federico Mazur o Agustín Solveyra, Gabriel Pusula, Moreyra o Solveyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Braian Camisassa, Nicolás Bertochi, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Francisco Nouet o Federico Haberkorn. Por su parte, Deportivo Riestra viene desarrollando una campaña propia del estilo rocoso que suelen tener sus equipos: en sus primeras nueve presentaciones cosechó cuatro victorias y cinco empates, una racha en la que apenas recibió dos goles. Sin embargo, en la fecha pasada se le escapó el invicto al perder 2-1 como visitante frente a Belgrano. Igualmente, una victoria frente al Violeta volvería a ponerlo en el Top 5 de las posiciones, aún cuando ya ha quedado libre.

TRAS SUPERAR MOLESTIAS FÍSICAS, EZEQUIEL D´ANGELO PODRÍA ESTAR DESDE EL ARRANQUE EN VILLA SOLDATI.



UN HISTORIAL FAVORABLE Por Gustavo Belsué Villa Dálmine tiene un balance positivo en su historial con Deportivo Riestra: se impuso en 19 de los 34 partidos disputados, mientras el Malevo de Pompeya solo venció en 3 oportunidades. Empataron los 12 juegos restantes. Y la diferencia de gol es todavía más abrumadora: el Violeta marcó 83 tantos, mientras Riestra convirtió 28. COMO LOCAL DEP. RIESTRA. En 17 partidos se registraron 3 victorias locales, 7 empates y 7 victorias de Villa Dálmine. EL ULTIMO ENCUENTRO. El 5 de diciembre de 2020, por la 2ª fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional, igualaron 1-1 en Campana con goles de Catriel Sánchez para el Violeta y Gonzalo Bravo para Deportivo Riestra. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. La última vez que Villa Dálmine visitó a Deportivo Riestra fue el lunes 16 de marzo de 2020, poco antes de que se inicie el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. Esa tarde, por la 21ª fecha de la Temporada 2019/20 de la Primera Nacional, empataron 1-1 con goles de Lucas Cuevas para el Violeta y Walter Acuña para el Malevo. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 8 partidos sin perder ante Deportivo Riestra, con 3 victorias y 5 empates. La última derrota aconteció el sábado 18 de marzo de 2000 (22 años), como visitante, por la 24ª del Campeonato 1999/2000 de la Primera C: fue por por 2 a 1. Igualmente, como visitante, el Violeta lleva 5 encuentros sin victorias, con cuatro empates y una derrota. PRIMER TRIUNFO DE TRISTÁN SUÁREZ Ayer se produjo la primera victoria de Tristán Suárez en el campeonato: el Lechero superó 2-1 como local a Sacachispas, por lo que Güemes (SdE) quedó como el único equipo sin triunfos hasta el momento. Este sábado también jugaron: Brown (A) 1-1 Independiente Rivadavia, San Telmo 3-1 Temperley, Atlanta 0-0 Estudiantes (RC), Chacarita 2-2 Quilmes, San Martín (SJ) 3-2 Deportivo Madryn, Santamarina 0-0 Almagro, All Boys 2-0 Gimnasia (J) y Chaco For Ever 1-0 Deportivo Morón. Este domingo continuará la 12ª fecha con los siguientes encuentros: Atlético de Rafaela vs Nueva Chicago (14.10), Estudiantes de Buenos Aires vs Alvarado (15.00), Guillermo Brown vs Deportivo Maipú (15.30) y Güemes vs Almirante Brown (19.00). Mientras mañana lunes se cerrará la programación con Deportivo Riestra vs Villa Dálmine (15.30), Agropecuario vs Instituto (15.35), Gimnasia de Mendoza vs Flandria (19.10) y Defensores de Belgrano vs Ferro Carril Oeste (21.10).