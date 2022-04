Cayó al zanjón de Colectora Sur

Fue anoche, frente al Maxiconsumo. Sólo hubo que lamentar daños materiales. Por razones que se desconocen, una adulta mayor perdió el control de su vehículo mientras conducía por colectora Sur y finalizó cayendo al zanjón. Inicialmente fue asistida por vecinos que pasaban por el lugar y vieron el siniestro, al tiempo que convocaron al SAME, que se presentó a los pocos minutos junto a un móvil del Comando de Patrullas. Si bien presentaba golpes, no fue necesario trasladar a la mujer al hospital municipal, y permanecía en el lugar junto a familiares a la espera de un auxilio mecánico para poder retirar el vehículo siniestrado.

El vehículo era conducido por una adulta mayor, quien fue asistida por vecinos quienes también convocaron al SAME.

#Dato despiste y vuelco de un vehículo en el zanjón frente al mayorista Maxiconsumo en Colectora Sur altura Panamericana Km 74. La conductora, una señora mayor, resultó ilesa, fue ayudada por vecinos que pasaban por el lugar. Presente un móvil de Comando Patrulla pic.twitter.com/H4ngXsCEK8 — Daniel Trila (@dantrila) April 24, 2022