Colisión por alcance sobre la Ruta 6

Fue ayer por la tarde, mano a Zárate. Uno de los vehículos frenó inesperadamente y fue impactado por detrás. No hubo traslados al hospital. Un Peugeot 307 fue impactado en su parte posterior por un Chevrolet Agile, mientras ambos vehículos transitaban por la mano rápida de la Ruta 6, mano a Zárate. Todo sucedió ayer por la tarde, cuando salían del puente sobre el arroyo El Potrero: aparentemente, el conductor del Peugeot 307 frenó inesperadamente para evitar un bache, lo que ocasionó la típica colisión "por alcance". La peor parte se la llevó el Chevrolet Agile, que sufrió la deformación de todo el frente de la carrocería, y comprometiendo el normal funcionamiento del motor. Personal del SAME estuvo presente en el lugar, pero no fue necesario realizar ningún traslado hasta el hospital municipal. La lesión frecuentemente registrada en este tipo de colisiones es el "latigazo cervical" que sufre el conductor del vehículo impactado por detrás. Por eso es siempre importante, más aun teniendo el mal estado de las rutas, mantener siempre una considerable distancia de frenado entre vehículos, de manera tal de minimizar lo máximo posible un eventual siniestro.

El Chevrolet se llevó la peor parte al colisionar de frente con la parte trasera del Peugeot, que sólo tenía abollada la puerta trasera.