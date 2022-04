Twitter anunció que bloqueará "anuncios engañosos" que nieguen el cambio climático

"Reconocemos que la información engañosa sobre el clima puede debilitar los esfuerzos para proteger el planeta", indicaron desde la red social. La red social Twitter anunció que no permitirá los "anuncios engañosos" que nieguen la realidad del cambio climático, afirmó en el blog de la plataforma Casey Junod, ejecutivo de sostenibilidad global de la compañía, en coincidencia con la jornada en la que se conmemora el Día de la Tierra en todo el mundo. "Los anuncios engañosos en Twitter que contradicen el consenso científico sobre el cambio climático están prohibidos, en línea con nuestra política sobre contenido inapropiado", dijo Junod y agregó que "el negacionismo del cambio climático no debe ser monetizado en Twitter, y esa publicidad deshonesta no debería menoscabar importantes discusiones sobre la crisis climática", El año pasado Twitter introdujo una funcionalidad temática que ayuda a los usuarios a encontrar conversaciones sobre el cambio climático, y desplegó centros de información "creíble y autorizada" en un listado de temas de alto perfil incluyendo la ciencia que constata el cambio climático, según informó la agencia AFP. "Reconocemos que la información engañosa sobre el clima puede debilitar los esfuerzos para proteger el planeta", dijo Junod y añadió que "ahora más que nunca, la acción significativa sobre el clima, de parte de todos, es crucial".