ESPERAN U$S 4.150 MILLONES El ministro de Economía, Martín Guzmán, se mostró confiado en Washington DC de que podrá superar la primera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista para mayo, a la vez que buscó promover el desarrollo energético en el país. Esta revisión será clave para gatillar el desembolso de aproximadamente US$ 4.150 millones, que servirán para cancelar los vencimientos de la deuda con el organismo por US$ 3.800 millones previstos para junio próximo, y acumular el resto en reservas. El funcionario argentino afirmó que las metas del acuerdo de la Argentina "no se van a cambiar" e incluso se van a "priorizar los gastos de la protección social", tras la reunión que ayer mantuvo con la directora gerente del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, que se dio como broche de una semana de intensas reuniones con el staff del Fondo, encuentros bilaterales y con empresarios en dicha ciudad.



AHORA EN PASTILLAS A los anteriores medicamentos contra el COVID-19 ahora se suman las pastillas de algunas farmacéuticas, como Pfizer y Merck, que ya han sido autorizadas por la OMS y el personal sanitario. A este aval se sumó también la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que, a finales de 2021, recomendó a los países del bloque comunitario usar el tratamiento oral de Pfizer. Este nuevo medicamento se denomina Paxlovid. Está autorizada también por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) y, de acuerdo con un comunicado de la misma agencia, "aprobada para lidiar con el contagio leve de covid-19 en personas desde los 12 años de edad". Según un estudio preliminar, desarrollado por el laboratorio Pfizer, con unas 1.200 personas sin vacunar y que tenían al menos una enfermedad subyacente que los hacía tener riesgo de desarrollar Covid-19 grave, se descubrió que el uso del tratamiento de Paxlovid podría reducir en un 89 % las hospitalizaciones y las muertes por COVID. ¿GAS ASEGURADO? La Subsecretaria de Hidrocarburos y Combustibles, Maggie Videla, y el asesor presidencial Ariel Kogan se reunieron con las comercializadoras de gas natural, que detallaron el alto grado de renovación de los contratos de suministros con los clientes industriales, lo que asegura la disponibilidad del abastecimiento. Fuentes oficiales explicaron que en una reunión virtual, la Secretaría de Energía junto con 48 representantes de comercializadoras de gas que operan con clientes industriales y grandes usuarios de todo el país se repasó la actualidad del sector, a días del vencimiento anual de contratos del 1 de mayo. En el encuentro, Kogan afirmó que "este año habrá sin dudas mayor volumen de gas para la industria" al destacar en primera instancia que "las empresas productoras arrancarán en mayo con producción e inyección máxima comprometida con Plan Gas.Ar", lo que el año pasado, recién ocurrió en julio. De esta manera, como lo prevé el plan vigente, el 30% de esa producción debe estar disponible para la industria, es decir, que si hay más volumen Plan Gas.Ar y hay directamente más gas para el sector productivo contractualizado. SANCIONADA El Gobierno nacional sancionó a una empresa petrolera de origen israelí por "actividades ilegales" en la plataforma continental de las Islas Malvinas. Se trata de la firma Navitas Petrolem LP, dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos. La compañía recibió la sanción por sus actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en la Cuenca de Malvinas Norte, encuadrado en el proyecto "Sea Lion" que se lleva adelante con licencias ilegales de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas, informó la Cancillería.