Alejandra Dip

El hilo, el tiempo, la pareja, la conexión, el arte, la espiritualidad. B´at´z ,chuen, es la magia que habita en nuestro corazón de niño, redescubrirla, sanar heridas de cuando eramos pequeños. Sano fluir sexual. Trabaja la flexibilidad. Disfrute. Optimismo. Transformación. Día de la mujer, toda la comunidad maya festeja el día de la mujer y la naturalezaentera, es un fiesta familiar grande, donde honran y manifiestan el amor hacia las mujeres. Metal: oro. Partes del cuerpo que rige: venas, arterias y vasos capilares. Hilo del tiempo donde están escritos todos los acontecimientos. Donde están todos los acontecimientos desde el principio de los tiempos. También el hilo que nos une a nuestra madre, el cordón umbilical. Buen día para que se unan en pareja. El mono viene a influenciarnos con esta energía para que podamos estar optimistas, Ver posibilidades aunque a veces el entorno pareciera no proponerlas,¡El mono nos predispone a flexibilizar!, a ser juncos que se hamacan en las tempestades más fuertes y siguen en pie, el flexible, no se quiebra, el flexible se adapta a esto, a lo otro, a lo de más allá. El mono es el disfrute, es la risa, es el jugar es recuperar y sanar al niño interno. Reírse de todo, hasta de lo que parezca dramático. Reírse es catártico. Reír sana. No te pongas la mala cara, guardala para siempre. No te pongas estructurado, las cosas pueden ser y verse de tantas formas como gente y ojos hay en el mundo. No tenes la verdad, tenes tu verdad y hay tantas verdades como personas. Cambiate los anteojos y mira la vida con la forma que te haga sentir mejor, feliz, ponete los anteojos de "todo es posible" y fluiiii. También se festeja el día de las tejedoras/es: Tejamos relaciones armoniosas y flexibles en este día!!



