Dra. Andrea Gianaculopulo

¿Qué es la vacunación? Es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. Tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella, normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. Por eso las vacunas son tan eficaces: en vez de tratar una enfermedad cuando esta aparece, evitan que nos enfermemos. ¿Por qué debemos vacunarnos? Si no nos vacunamos, corremos el riesgo de contraer enfermedades graves como el sarampión, la meningitis, la neumonía, el tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales pueden ser discapacitantes y mortales. Según los cálculos de la OMS, las vacunas en Pediatría salvan la vida de 4 millones de niños cada año. Aunque algunas enfermedades son actualmente poco frecuentes, los patógenos que las causan continúan circulando en todo el mundo o en partes de él. Hoy en día, las enfermedades infecciosas atraviesan fronteras con facilidad e infectan a las personas que no están protegidas. Las dos principales razones para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y proteger a las personas que nos rodean. Puesto que no se puede vacunar a todas las personas -por ejemplo, no es recomendable para los recién nacidos, las personas gravemente enfermas y las que pueden presentar determinadas alergias-, al protegernos nosotros evitamos contagiarles enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación. Vacunar es un derecho individual y una responsabilidad social Argentina tiene uno de los esquemas de vacunación gratuita más completos. Si por alguna razón no pudiste completar el esquema de vacunas, no es necesario reiniciar el esquema. Consulta que vacunas corresponden y empeza donde lo dejaste. Consulta con tu pediatra, cada oportunidad es única. (Fuente: SAP/OMS) Dra. Gianaculopulo Andrea - Médica Pediatra UBA/SAP - M.P. 57372 - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606