Arranca el jueves la Feria del Libro en La Rural

Tras dos años de ausencia, y una propuesta no virtual, libreros, editores, representantes de universidades, provincias y países de todo el mundo apuran los preparativos de sus stands para lo que será un esperadísimo recomienzo de la Feria del Libro de Buenos Aires. Con la promesa de un esperado reencuentro presencial tras dos años de ausencia y una propuesta no virtual de preeminencia nacional, incluso regional, ante las exigencias de una pandemia que flexibiliza sus exigencia pero que continúa modificando el pulso de los grandes eventos internacionales, la Feria del Libro de Buenos Aires se prepara para desplegar su tradicional potencia cultural y lectora a partir del jueves en La Rural. A menos de cuatro días de que la Feria del Libro abra sus puertas al público general, libreros, editores, representantes de universidades, provincias y países de todo el mundo apuran los preparativos de sus stands para lo que será un esperadísimo recomienzo, un ansiado volver a encontrarse en presencia por los pasillos del tradicional predio porteño cuando, tras el discurso inaugural del escritor Guillermo Saccomanno, en la noche del jueves próximo, se corte la cinta que da inicio al mayor evento librero de la región. Con La Habana como la Ciudad Invitada de Honor, entradas oscilan entre los 300 y 450 pesos y cheques para usar en librerías, entre los invitados internacionales más relevantes están el best seller estadounidense John Katzenbach (autor de El psicoanalista), Javier Cercas, la español Paulina Flores, el rumano Miguel Gane y la joven poeta Loreta Sesma.