E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO NACIONAL: La categoria mas federal del país está visitando este fin de semana el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba por otra fecha del campeonato con otro parque interesante de autos en sus dos clases que televisa desde las 11 hs la TV Publica. TERCERA: Dentro de este contexto en esta carrera el piloto de Campana Pablo Villaberde es parte de la misma en la clase Dos aunque es su tercera carrera en la categoria va tomando experiencia. HIJA: Continuando con la dinastía Villaberde en un futuro no muy lejano hay una posibilidad de que Delfina hija de Pablo vuelva a correr ahora en auto de categoria con el apoyo del equipo. Bienvenida! PREPARAR: Daniel Carballo se está preparando para lo que se viene en Mendoza donde con su Ford intentará estar presente en este evento de nivel nacional para aquellos que son parte del mundo de las picadas donde el ahora radicado en Lima espera ansioso este emprendimiento. CONTENTOS: Mas que contentos se muestran los hermanos Carfagno con el buen nivel de su primo Tomas Riccardi que una vez mas volvió a ganar con el Ford en la categoria TC Pista Mouras donde además está primero en el campeonato, con un joven muy interesante a la hora de manejar. TERMINAR: Se desarrolló una nueva fecha del campeonato de motocross en la provincia de Córdoba donde en la Clase Master el zarateño Diego Lacognata terminó décimo en la primera manga y en la segunda manga abandonó por una caída bajo una lluvia torrencial donde participaban 32 motos. RECUPERACION: La ausencia de Valentino Lacognata hijo de Diego intentó llegar con su moto pero no llegaron en forma y tiempo en la recuperación de la misma y en el equipó decidio no correr si bien podian llegar muy justo para esta carrera en Córdoba. PODIO: Por su parte Martin Odetti fue parte de esta carrera en la general llegó en el puesto tercero haciendo podio que dejó muy conforme al representante de Zárate que intentará hacer todo el campeonato. TOPE RACE: La categoria está realizando durante este fin de semana en el autódromo de Viedma otra carrera del presente campeonato donde Canal Trece a través de Carburando televisa este espectáculo desde las 10.30 hs. CONDICIONES: Días atrás se los pudo ver girando en el kartódromo de Zárate a papá y su hijo donde mostraban sus condiciones desde arriba de los karting y a la hora de acelerar parece que Mariano se la vio complicado frente a Alfonso que marcó sus condiciones. Vio son cosas de los Raina... RECUPERAR: Dias atras Tobias Amarillo en nota televisiva dejó entrever su retorno a correr en karting y tiene la idea de recuperare parte de su pasado y en ese contexto comenzó por el amor y volvió con su novia una vez más, la familia no lo esperaba. Que lindo es que la gente se quiera! FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo desarrolla este fin de semana otra competencia del presente campeonato con el Gran Premio de Imola donde esta televisando en directo Espn. TANO: El buen momento de Ferrari en la Formula Uno tiene muy entusiasmado al Tano Adriano Zarantonello algo que en las últimas campañas dejaron mucho que desear para sus "Tifosi" y don Adriano lo padeció mas de la cuenta donde hasta le costaba ver las carreras. SEÑORA: Desde hace un tiempo la ausencia de ver girando en el kartódromo de Zárate a la Sra. Cintia Bertozzi es porque su karting está en taller céntrico donde el encargado de dicho lugar no se lo arma. La gente que es mala y comenta! LEJOS: Nadie aún sabe que hará este año en el ámbito del automovilismo Daniel Vidal que si bien tiene los medios como para estar en la alta competencia aún no decidió nada y por razones personales y laborales aun está lejos de retomar el popular Chino. TOPE RACE JUNIORS: La categoria visita el autódromo de Viedma este fin de semana para realizar otra fecha del campeonato donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. ROTURA: Julian Garrido viene de correr en Córdoba en este interesante campeonato con un nivel importante de pilotos donde en su categoria se ubicó décimo cuarto entre 44 y en la segunda manga se rompió el motor y se terminó el fin de semana en esta nueva fecha del nacional. PROVOCAR: Esto ya provocó que en el equipo se desarmó la moto para encontrar el problema y ya se piensa en la próxima carrera dado que la idea es hacer todo el presente campeonato donde Juan Garrido está al frente de esta estructura. PLENO: Se trabajó a pleno en la Cupecita Chevrolet de Juan Pablo Galliano pensando en la carrera del TC Bonaerense donde hasta podía haber cambios en los colores del auto dado que sacarían el azul y rojo por el difícil momento futbolístico que pasa San Lorenzo. Mirá vos!! HERMANOS: Los hermanos Panetta vienen de correr en el kartódromo de Ciudad Evita en otra carrera del campeonato de la categoria Rotax donde en la Clase Mini Max llegó en el cuarto lugar donde ambos sumaron puntos para el campeonato. TIO: Por su parte Federico Panetta el tio de los mas pequeños participó en la Clase DD2 donde la bandera a cuadros en la final lo encontró en el puesto segundo llegando al podio. PROXIMA: Los dirigentes de la categoria Rotax ya confirmaron la próxima fecha para el 14 y 15 de mayo para todas las clases en el Kartódromo Argentino ubicado dentro del predio del autódromo porteño. SUMARSE: Pablo Savastano aún no terminó su auto y sigue trabajando en el mismo de hecho se cree que recién en la quinta competencia se sumará a la Clase Tres de Alma aunque en la próxima pilotos invitados lo convocaron para estar y confirmó que estará en esta carrera tan especial para Alma. TC BONAERENSE: Vuelve a la actividad la categoria durante este fin de semana en el autódromo de Dolores donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SEGUNDO: La carrera para el enduro se desarrolló en el escenario de General Alvarez donde el campanense Ariel Melon participó con su moto Beta llegando segundo en la final entre mas de veinte participando, corriendo bajo lluvia pero el papá de Rafael se mostró como muy competitivo y sumó puntos importantes para el campeonato. PRESUPUESTOS: Oscar Illaregui en recien nota televisiva aseguró que intentó volver a correr en Rally y para esto tuvo una charla con Gabriel Emma pero los presupuestos no cerraron y quedó más adelante y también dijo que tienen un karting y lo invito para sumarse a la categoria Kart Plus tema que lo tendrá en las próximas carreras. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria Enduro Baires adelantaron que la próxima fecha del campeonato se desarrollará en el predio de la ciudad de Junin el fin de semana del 21 y 22 de mayo. PARTICIPAR: Recordamos que en esta categoria viene participando el piloto local German Henze que pelea el campeonato en su clase con la atención de la moto por parte de su propio equipo. TIEMPOS: En el caso del otro piloto local de enduro "Pino" Mendoza los trabajos en la moto están avanzando y ahora solo falta que sus tiempos personales le permitan estar en la alta competencia. ARMAR: La semana pasada en esta sección dábamos cuenta que Fernando Moreno está evaluando dejar de correr y participar en el mundo de las picadas y estaría armando la posibilidad de adquirir un auto para correr en pista en la clase Monomarca Fiat junto a su amigo Silvestre Gallo que lo impulsó para este nuevo emprendimiento automovilistico. MECANICO: Se trata de Nico Crugnale el nuevo mecánico en el equipo de Los Crottos que el personaje es el encargado de atender el karting de Leonel Vela en este nuevo emprendimiento. TROMPOS: En el equipo Los Crottos aseguran que Don Crugnale siga trabajando como mecánico dado que cuando salió a probar en Baradero y quiso mostrar sus condiciones quedó en claro que no para el por la cantidad de trompos realizados. No contaban con tu astucia!! PARAMETRO: El auto de Juan Carlos Muñoz está en pleno trabajo de cara a la próxima carrera en el autódromo de Colon el venidero 8 de mayo y Juancho espera la misma para tener un parámetro donde se está parado con la atención de Diego Fangio. LENTO: En cuanto lo de Santiago Acuña viene lento para subirse en este auto de Juancho por cuestiones laborales que no le permiten girar y probar de cara a correr en la alta competencia. TOPE RACE SENIORS: La categoria visita este fin de semana el autódromo de Viedma para desarrollar otra carrera del torneo con otro parque interesante donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. BESOS: La señorita estuvo en La Plata viendo la carrera de la categoria Alma donde mostró su amor y su pasión por su piloto que cuando finalizó la carrera no deseaba de besar a su piloto que curiosamente nuestro personal le sucedió la carrera anterior pero era otra la señorita. Un winner! SUMAR: Viene de correr en la categoria Rotax donde Daniel Del Bianco terminó el séptimo puesto en la fina en la clase Master Nacional que se presentó en el kartódromo de Ciudad Evita que finalmente el zarateño sumó puntos para el campeonato. QUEDO: En la Clase Master Max de la categoría Rotax participó Gabriel Delucca que quedó en el puesto décimo octavo con la atención de Sergio Capecce en el kartódromo de Ciudad Evita. TC REGIONAL: La categoria está desarrollando durante este fin de semana la segunda fecha del campeonato con sus tres clases: GTA, GTB y chasis donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. GESTION: En esta carrera Campana tendrá presencia a través de la gestión de Gastón Fernandez que con su Chevrolet participa en los chasis donde viene de hacer un podio con la motorización de Licalze y el chasis a cargo de Pierci. DESEAR: En asado con amigos días atrás Mauro Salerno dejó en claro que en la medida que sus cuestiones laborales se lo permiten desea hacer todo el campeonato Carlos Pausetti en el picódromo de San Pedro. RESTAURAR: En cuanto a su hermano Diego parece que este año lo tomó sabático dado que no se sumará a las picadas y parece que nuestro personaje esta abocado en restaurar autos antiguos para luego poder en encuentro llevar los mismos.