UNA VICTORIA NECESARIA Con un doblete de Eduardo "Toto" Salvio (el segundo tanto fue a siete minutos del final), Boca Juniors venció anoche 2-1 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero. De esa manera, dio un paso clave para su clasificación a Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional y le puso paños fríos a un presente de incertidumbres en torno a su entrenador Sebastián Battaglia. Ayer, por la misma 12ª fecha de la Zona B, Rosario Central le dio otro cachetazo a Independiente al golearlo 3-0, mientras Barracas Central y Vélez Sarsfield igualaron 1-1. Este domingo, Godoy Cruz recibirá a Lanús (21.30), mientras mañana lunes, tanto Tigre (local ante Arsenal) como Aldosivi (local ante Huracán) buscarán triunfos que les permitan aprovechar los resultados de esta fecha y acercarse todavía más a la clasificación.



PARTIDOS CLAVES Entre hoy y mañana se disputarán encuentros vitales para la resolución de los cuatros boletos de la Zona A para los Cuartos de Final. El líder Racing (27 puntos) será local frente a Newells (3º con 22) desde las 16.30; a partir de las 19.00, River Plate (22) enfrentará a Atlético Tucumán en el Monumental; y en el cierre de la jornada, Defensa y Justicia (18) jugará con Platense desde las 21.30 en Florencio Varela. Y mañana lunes, Argentinos Juniors (20) recibirá en La Paternal la visita de Sarmiento (20) a las 21.30. NO TIENE PAZ Cuando parecía que encontraba calma después de su victoria sobre Unión en Santa Fe, San Lorenzo perdió ayer 2-1 como local ante Patronato de Paraná y el Nuevo Gasómetro volvió a ser un hervidero. También ayer, Gimnasia (LP) le ganó 1-0 como local a Unión, mientras Banfield despachó 3-1 a Talleres de Córdoba en el estadio Florencio Sola. NO PUDIERON APROVECHARLO Comunicaciones, que tiene fecha libre, se mantuvo ayer como único líder del Torneo Apertura de la Primera B Metro porque no pudieron ganar ni Deportivo Armenio (2-2 con Colegiales) ni Fénix (2-2 con Argentino de Quilmes) ni Defensores Unidos (1-1 con Villa San Carlos). Con sus respectivos empates, estos tres equipos llegaron a 20 puntos y quedaron uno por debajo del Cartero. El martes será el turno de Ituzaingó (20), que visita a J.J. Urquiza. GOL Y CAMPEONATO Con un tanto de Lionel Messi (gran remate desde afuera del área), Paris Saint Germain igualó 1-1 ante Lens y se consagró campeón de la Ligue 1 de Francia. Fue el octavo título local en los últimos diez para el PSG, que ahora llegó a la decena de campeonatos en el país galo. Además de "la Pulga", el conjunto parisino cuenta con Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi y el DT Mauricio Pochettino. BETIS, EL NUEVO REY Con Germán Pezzella y Guido Rodríguez como titulares, Betis se consagró campeón de la Copa del Rey de España luego de vencer a Valencia por 5-4 en la definición por penales (habían igualado 1-1 en el tiempo regular). Fue el tercer título para el conjunto andaluz, cuya última coronación había sido en 2005. DÉCADA GANADA Bayern Munich superó ayer 3-1 a su escolta Borussia Dortmund y, a falta de tres fechas del final, se consagró nuevamente campeón de la Bundesliga. De esta manera, el gigante alemán llegó a diez títulos consecutivos en los últimos diez años (desde que Borussia Dortmund se consagró en 2012). Así, suma 32 campeonatos locales en sus vitrinas.

