Puerto Nuevo sufrió una dolorosa derrota













Cayó 2-0 como local ante Liniers y sigue en la anteúltima posición. No hizo pie en el primer tiempo y quedó en desventaja. En el segundo buscó la igualdad, pero La Topadora lo liquidó en una contra. En la próxima fecha visita a Excursionistas. Puerto Nuevo sufrió el domingo una de esas derrotas que encienden alarmas. Porque cayó como local ante un rival directo en la lucha por la permanencia, porque después del buen juego hecho ante Midland volvió a ofrecer un rendimiento muy flojo (sobre todo en el primer tiempo) y porque estiró a seis partidos su racha sin victorias (dos empates y cuatro derrotas). Por ello, la caída 2-0 ante Liniers fue algo más que un traspié. Y eso se notó en el nerviosismo que mostraron los jugadores Portuarios en la parte final del encuentro. Incluso, Javier Balbuena se ganó la tarjeta roja y no podrá estar en la próxima fecha frente a Excursionistas. Es que el Auriazul sigue clavado en la anteúltima posición y desaprovechó, justamente, una oportunidad de despegarse de ese lugar. Incluso, el tiro le salió al revés: La Topadora se le alejó y el colista El Porvenir sigue ahí, a tres puntos de distancia, a pesar de haber tenido fecha libre. Franco Toloza repitió formación respecto al partido de Midland, pero no logró los mismos resultados tácticos. En la primera parte, sus dirigidos no tuvieron volumen de juego (no generaron situaciones claras de gol) ni tampoco ofrecieron una imagen de solidez como la que dejaron en Libertad. En la segunda mitad, con la urgencia de la desventaja y los ingresos de Gastón Cueto y Rodrigo Martínez, tuvieron mejor funcionamiento ofensivo, pero ello no les alcanzó para llegar al empate. Y a falta de diez minutos para el final se terminó cualquier esperanza tras una contra visitante. El próximo compromiso será frente a Excursionistas como visitantes, un desafío muy similar al que disputó ante Midland. Volver a sumar será nuevamente el gran objetivo. EL PARTIDO Puerto Nuevo salió a la cancha con la misma formación que presentó en la fecha pasada ante Midland, con dos líneas de cuatro (Tallarico y Carnelutto ocuparon las bandas en defensa; y Ojeda y Ritacco lo hicieron en el mediocampo), con Serrano más suelto como enlace y con Meza como único atacante definido. Pero, esta vez, el sistema táctico no le dio resultado al Portuario: el equipo no tuvo firmeza para defender ni asociaciones para atacar. Entonces, desde el arranque del juego, Liniers fue asumiendo una posición de dominio de las acciones, porque lucía mejor plantado en el terreno y lograba insertarse en campo ajeno para, al menos, generar tiros de equina. Fueron varios córners los que tuvo la visita a su favor. Y en uno de ellos, a los 7 minutos, Gridel volvió a meter la pelota al área tras un rechazo y Méndez cabeceó desviado cuando Balbuena había quedado fuera de acción. Así, desde un planteamiento más claro y aceitado, La Topadora fue ganando protagonismo con el correr de los minutos sin pasar sobresaltos en defensa. De hecho, recién a los 21 minutos se dieron las primeras dos aproximaciones de peligro del conjunto de nuestra ciudad, aunque ninguna prosperó: terminaron en remates de Serrano y Carnelutto que rebotaron en defensores y no le generaron trabajo a Díaz Peyrous. Y Liniers, que tampoco mostraba un gran peso ofensivo, se fue animando, sostenido en una buena tarea de Gridel y Palacios. El primer aviso lo dio Chacón, con un potente zurdazo desde la medialuna del área que controló Balbuena. Y minutos más tarde, "Chicho" Palacios se desprendió de la línea de mediocampistas, soltó el pase y fue a buscar la devolución adentro del área. Así rompió el bloque defensivo local para luego sentenciar a Balbuena con un remate bajo y cruzado. El gol confirmó la necesidad de un cambio para el Auriazul en el entretiempo. Para la segunda parte, Toloza armó un 4-4-2 con los ingresos de Cueto y Martínez por Serrano y Tallarico. Entonces, Ojeda retrocedió como lateral por derecha, Martínez se paró como mediocampista ofensivo por ese sector y Cueto formó dupla de ataque con Meza. Y rápidamente, el Auriazul mostró mayor predisposición a avanzar en campo rival, incluso con las subidas de sus marcadores laterales. Aunque, sumido en las urgencias del resultado, por momentos se apresuraba a buscar a sus atacantes. Igualmente, supo asumir el protagonismo que el juego y el marcador le reclamaba. Empezó a crecer por su costado derecho, por donde Martínez se juntaba con Ojeda y hacia donde también se volcaba Meza. Desde allí partió el centro que Cueto estuvo muy cerca de conectar en el punto penal. Y por allí nació la acción que terminó con una pirueta de Ritacco desde la medialuna del área. También creció la figura de Meza, dado que Cueto fijaba marcas y, así, el platinado tenía más libertad para volcarse a los costados o retrasarse a tomar contacto con el balón. Y a los 14, tras una buena combinación con Martínez, el exjugador de Tigre remató, pero débil, porque lo que Díaz Peyrous controló con facilidad. En esa búsqueda, el Portuario fue dejando espacios y a los 18 minutos se salvó del segundo: Méndez definió de emboquillada por sobre Balbuena y cuando se aprestaba a festejar apareció Lara para evitar el gol sobre la línea. Y a los 24, Occhiato hizo una gran maniobra por izquierda, eludió incluso a Balbuena, pero después, ya sin ángulo, no pudo encontrar a Méndez. En ese pasaje del juego, Liniers logró contener al elenco campanense y alejarlo de su terreno. Ello, sumado algunas infracciones y discusiones, junto a los cambios que se dieron entre los 27 y los 30 minutos, enfrió el partido. Y la visita empezó a sentirse más cómoda en el trámite. Y a los 35, cuando el Portuario intentaba recuperar el protagonismo llegó el segundo tanto de La Topadora: tras un rechazo, Kirzner le ganó en la pelea a Pulido y luego alcanzó a tocar el balón para Chacón, quien definió suavemente ante la lejana y desesperada salida de Balbuena. El 2-0 desordenó por completo a los dirigidos por Toloza y prácticamente sentenció el pleito. Los nervios afloraron en el local y todos sus intentos resultaron sucios y desprolijos, mientras el Celeste afrontó los minutos finales con mucha tranquilidad. Así, lo único destacable que ofreció el cierre fue la expulsión de Balbuena en la última jugada del partido, luego de reaccionar ante una rabona innecesaria de Sallaberry cuando la acción ya había sido invalidada. Una actitud que, de alguna manera, grafica la impotencia con la que Puerto Nuevo transita esta parte de la temporada. Sobre todo después de esta derrota que cala hondo por la importancia que tenía el partido.

EL PORTUARIO LLEGÓ A SEIS PARTIDOS SIN VICTORIAS EN EL CAMPEONATO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Tallarico, Maximiliano Lara, Gonzalo Pulido, Maximiliano Carnelutto; Santiago Ojeda, Emanuel Pentimalli, Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Julio Serrano; y Alexander Meza. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Mario Godoy, Gian Croci, Martín Herceg, Pablo Negro Villarreal, Rodrigo Martínez y Gastón Cueto. LINIERS (2): Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Gastón David, Santiago Formichelli, Víctor López; Mateo Gridel, Santiago Palacio, Joel Torres, Federico Chacón; Franco Méndez y Agustín Occhiato. DT: César Monasterio. SUPLENTES: Cristopher De Feliche, Ignacio Sallaberry, Leonel García, Agustín Fajardo, Nicolás De Vito, Juan Kirzner y Javier Cermesoni. GOLES: PT 42m Santiago Palacio (L). ST 35m Federico Chacón (L). CAMBIOS: ST Cueto x Tallarico (PN) y Martínez x Serrano (PN); 18m Negro Villarreal x Ritacco (PN); 27m Godoy x Ojeda (PN) y Herceg x Pentimalli (PN) y Kirzner x Méndez (L); 30m Sallaberry x Occhiato (L); y 92m García x Chacón (L). AMONESTADOS: Pulido, Ojeda, Redondo y Pentimalli (PN); Di Motta y Palacio (L). EXPULSADO: ST 48m Javier Balbuena (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gonzalo Iglesias.

ALEXANDER MEZA PELEÓ DEMASIADO SOLO EN EL PRIMER TIEMPO. EN EL SEGUNDO INGRESÓ GASTÓN CUETO.





MAXIMILIANO CARNELUTTO VOLVIÓ A JUGAR COMO LATERAL IZQUIERDO.





JULIO SERRANO CASI NO TUVO INJERENCIA EN EL JUEGO PORTUARIO. FUE REEMPLAZADO EN EL ENTRETIEMPO.



NO LO PUEDEN ALCANZAR Berazategui atraviesa una racha de tres partidos sin victorias: luego de su derrota ante Sportivo Italiano sumó empates consecutivos con Central Córdoba (R) y Deportivo Español (0-0 el sábado). Sin embargo, sigue siendo el único líder del Torneo Apertura, porque sus perseguidores también transitan un momento de irregularidad. El domingo, L.N. Alem y Laferrere tenían la oportunidad de alcanzar al Naranja, pero no pudieron sumar de a tres. El conjunto de General Rodríguez igualó 0-0 en su visita a San Martín de Burzaco, mientras Laferrere también empató sin goles, pero ante Excursionistas como local. Así, el que mayor provecho le sacó a esta fecha fue Midland: goleó 4-1 como visitante a Argentino de Merlo y se posicionó a dos unidades de Berazategui, con la particularidad de que también quedó libre ya y que, en la próxima fecha, recibirá al Naranja en Libertad. Los demás resultados de esta 11ª jornada del Torneo Apertura fueron: Victoriano Arenas 0-0 Claypole, Real Pilar 0-0 Sportivo Italiano, Lamadrid 3-1 Central Córdoba y Luján 0-1 Atlas. En la próxima fecha, además del trascendental duelo entre Midland y Berazategui, también jugarán: Liniers vs Argentino de Merlo, Deportivo Español vs Lamadrid, Central Córdoba vs Real Pilar, Claypole vs Luján, Atlas vs Laferrere, Sportivo Italiano vs San Martín, L.N. Alem vs El Porvenir y Excursionistas vs Puerto Nuevo.

