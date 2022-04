Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 26/abr/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 26/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera C:

Después que Deportivo Riestra se pusiera en ventaja en el primer tiempo desde los doce pasos, un golazo de Haberkorn a los 39 del ST le permitió al Violeta llegar al 1-1. Así alcanzó su séptimo empate del campeonato. El sábado recibirá al líder Belgrano. Nada le resulta fácil a este Villa Dálmine. Todo le cuesta mucho, demasiado por momentos. Y para cada presentación suma nuevas complicaciones. Incluso hasta sus rivales directos en la lucha por la permanencia le agigantan esas dificultades con resultados inesperados. En ese contexto, el punto que sumó ayer como visitante frente a Deportivo Riestra tiene mucho valor. Y un poco de justicia también, porque no merecía volverse del estadio Guillermo Laza con las manos vacías. Es que, a lo largo del encuentro, intentó asumir el protagonismo y buscar el arco rival. Un error en una salida desde el fondo le costó muy caro en el primer tiempo. Y luego, en el segundo, intentó siempre vulnerar a un rival que se abroqueló atrás y apostó por un partido cortado, sin ritmo. Allí surgieron las limitaciones del Violeta en ofensiva, que se hicieron más evidentes ante la ausencia de Juan Pablo Zárate y una floja actuación de Lautaro Díaz. Pero a los 39 de ese ST, Federico Haberkorn se inventó un golazo, marcó el 1-1 final y le dio un merecido alivio al conjunto de nuestra ciudad. Fue el tercer empate consecutivo y la confirmación que, en este ciclo de Carlos Pereyra como DT, Villa Dálmine se las ha arreglado para sumar en todas sus presentaciones, a excepción de aquel desvirtuado encuentro como local frente a Gimnasia de Mendoza. De hecho, con "Jetín" en el banco, acumula 7 puntos en seis fechas, cuando en las seis presentaciones anteriores solo había logrado cosechar 3 unidades. Claro está: para despegarse del fondo de la tabla y alejarse de la zona roja necesitará volver a la victoria. Un objetivo que no asoma sencillo al observar el fixture que se le viene: este sábado recibe al líder Belgrano de Córdoba, luego quedará libre y en su retorno a la acción visitará a Almirante Brown. Encima, ayer sumó más complicaciones para planificar la próxima presentación: fue expulsado Gabriel Pusula, mientras Braian Camisassa llegó a la quinta tarjeta amarilla. Las buenas noticias, en cambio, fueron los retornos de Fernando Moreyra y Ezequiel D´Angelo, quienes completaron los 90 minutos. Además, para el sábado, Agustín Alberione y Emiliano Agüero vuelven a estar a disposición, al tiempo que se espera por la recuperación de Facundo Gómez y la evolución de Valentín Albano. Así, fecha tras fecha, el entrenador va armando un rompecabezas al que todavía no termina de encontrarle la forma (ayer probó con tres centrales y dos carrileros) ni las piezas correctas (la parte más difícil entre lesiones, suspensiones y jugadores que están por debajo del nivel de la categoría). Sin embargo, Pereyra y el plantel se las ingenian para seguir sumando. Una situación que, en este panorama, no es para despreciar. EL PARTIDO Pereyra debió realizar muchas modificaciones de nombres, pero también apostó por un cambio de esquema táctico, dado que en defensa plantó tres marcadores centrales (Pusula, Camisassa y Moreyra) y dos carrileros (Sangiovani y Martínez). Luego, Bertochi y Tello se pararon como "doble 5", mientras D´Angelo se ubicó por delante, cerca de ellos. Mientras Díaz y Nouet conformaron la dupla de ataque. Y el arranque del Violeta fue bueno, porque tuvo movilidad en el mediocampo para recuperar y también para jugar. Encima, a los 2 minutos, en su primer córner, Moreyra cabeceó bombeado y la pelota salió pegada al palo izquierdo. Y poco después, Lautaro Díaz estuvo muy cerca de sentenciar a Vega, pero un cruce providencial de Benítez evitó su definición desde el punto penal. Sin embargo, en esa propuesta de generar espacios para poder jugar, los defensores se abrían mucho y esa situación fue advertida por Deportivo Riestra, un equipo acostumbrado a ser rocoso defensivamente, pero muy rápido y vertical ofensivamente. Así, a los 18, Pusula se interpuso justo ante el remate de Fernández, quien había recibido con comodidad en la puerta de área. Y dos minutos después, tras un mal pase de Moreyra (que estaba bien abierto), Landriel filtró un gran pase para Bravo, quien se hamacó ante Pusula y provocó el penal que Iñiguez cambió por gol con un ajustado remate contra el palo derecho de Sosa, quien alcanzó a rozar el balón. El 0-1 generó dudas en Villa Dálmine y el local estuvo muy cerca del segundo tanto en una llegada por derecha de Landriel, quien ensayó un peligro zurdazo que se fue muy cerca del segundo palo de Sosa. Sobre la media hora de juego, Pereyra desarmó la línea de tres centrales y pasó a Camisassa a la mitad de cancha. Y el cordobés rápidamente se hizo nota con un remate de media distancia que obligó a Vega a volar para manotear el balón por sobre el travesaño. En ese tramo del encuentro, el conjunto campanense tenía el dominio territorial del juego, pero no podía traducir eso en situaciones o profundizaciones de riesgo. La pelota pasaba por D´Angelo, pero no por Díaz y Nouet. Y como el 10 no lograba desequilibrar, los movimientos terminaban en centros que no alcanzaban a inquietar a la muralla defensiva de Riestra, que después salía siempre por su derecha, por donde Landriel tenía facilidades En el inicio del segundo tiempo, el local dejó en claro su postura: agruparse defensivamente para tratar de aprovechar los espacios que pudieran aparecerle de contra. Entonces, los dirigidos por Carlos Pereyra, como en la parte final de la primera mitad, volvieron a disponer del balón y el territorio. Y así afloraron nuevamente las dificultades para generar juego y, sobre todo profundizaciones. Encima, D´Angelo se estacionó sobre la derecha y a pesar de mostrarse muy participativo, nunca pudo cambiarles el ritmo a los movimientos ofensivos y sumó imprecisiones. Y del mismo modo, las otras individualidades destinadas al desequilibrio también fueron quedando presas del cerrojo defensivo del Malevo de Pompeya. Díaz estuvo muy lejos de su mejor versión (igualmente le cometieron un penal no sancionado por Ramiro López a los 3 minutos), mientras Nouet no encontró su hábitat dentro del partido. Y tampoco tuvo claridad a los 9 minutos, cuando escapó por derecha en una contra clara a favor del Violeta (no asistió a Díaz y fue tapado cuando quiso rematar después de varios enganches). Igualmente, la postura de Riestra dejaba abierto el marcador. Porque, los dirigidos por Guillermo Duró se replegaban mucho (al tiempo que demoraban y hacían lento el trámite) y porque las escasas oportunidades que tuvieron para salir de contra no decidieron bien. Y Villa Dálmine, a pesar de sus limitaciones, no dejó de insistir. Por eso, tras una jugada que se ensució, Bertochi logró sacar un peligroso remate que Vega contuvo con seguridad. Además, "Jetín", mandó a Haberkorn a la cancha (por Tello) para sumar presencia ofensiva, entendiendo que los en algún centro podía encontrar la llave del empate. Y a los 34 estuvo cerca de dar en la tecla: tras un envío de D´Angelo, el delantero no cabeceó bien en lo que fue la mejor oportunidad del complemento. Parecía, entonces, que al conjunto campanense no le alcanzaba para el empate. Pero Haberkorn tendría revancha. O mejor dicho: se generaría su revancha. Iban 39 cuando corrió un largo rechazo de Bertochi y, pisando el vértice del área, con una pirueta, ensayó una volea impactante que viajó directamente al segundo palo de un sorprendido Vega, que no alcanzó siquiera a reaccionar. Dentro de un trámite sumamente discreto, el 1-1 era mucho más justo con lo que había ocurrido en el campo de juego. Sin embargo, no lo conformó al equipo de nuestra ciudad, que siguió mostrando voluntad de ir para adelante. Y en los minutos finales, a pesar que tuvo que bancar una serie de pelotas paradas que López le pitó a Riestra, pudo haberlo ganado cuando Díaz escapó por derecha y lanzó un centro bajo que González no conectó por el segundo palo por carecer de olfato de goleador. Para el cierre quedaron las expulsiones de Pusula (recibió la segunda amarilla por acumulación de faltas) y de Benítez (tremendo codazo sobre Camisassa), que provocaron que los cinco minutos de adición prácticamente no se jugaran. A López no le importó y clausuró el partido a los 50, sellando así un empate que a Villa Dálmine le permite volver a sumar y no llegar con las manos vacías a lo que se le viene, dado que el sábado recibirá al líder Belgrano y luego tendrá fecha libre.

NOUET, REEMPLAZANTE DEL LESIONADO ZÁRATE, PELEA EL BALÓN CON MURILLO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO RIESTRA (1): Matías Vega; Eric Tovo, Gustavo Benítez, Yeison Murillo, Tomás Villoldo; Leonardo Landriel, Nahuel Pereyra, Gaspar Iñiguez, Jonatan Goitía; Gonzalo Bravo y Gustavo Fernández. DT: Guillermo Duró. SUPLENTES: Franco Agüero, Alexis Vega, José Montiel, Walter Acuña, Gonzalo Groba, Lázaro Romero y Diego Figueroa. VILLA DÁLMINE (1): Alan Sosa; Gabriel Pusula, Braian Camisassa, Fernando Moreyra; Rafael Sangiovani, Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Diego Martínez; Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Francisco Nouet. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Gino Olguin, Franco Costantino, Valentín Umeres, Nicolás González y Federico Haberkorn. GOLES: PT 21m Gaspar Iñiguez (DR), de penal. ST 39m Federico Haberkorn (VD). CAMBIOS: ST Vega por Iñiguez (DR); 11m Groba x Bravo (DR); 15m Haberkorn x Tello (VD); 27m Romero x Groba (DR); 28m González x Nouet (VD); 34m Costantino x Sangiovani (VD) y Umeres x Martínez (VD); 38m Montiel x Landriel (DR). AMONESTADOS: Pereyra y Groba (DR); Bertochi, Sangiovani, Camisassa y Díaz (VD). EXPULSADO: ST 47m Pusula (VD); 48m Benítez (DR). CANCHA: Deportivo Riestra. ÁRBITRO: Ramiro López.

CAMISASSA ARRANCÓ COMO LÍBERO EN LA ÚLTIMA LÍNEA DE TRES CENTRALES, PERO A LA MEDIA HORA DE JUEGO PASÓ AL MEDIOCAMPO, DONDE CONFORMÓ UN BUEN TANDEM CON NICOLÁS BERTOCCHI.





RAFAEL SANGIOVANI FUE TITULAR: JUGÓ COMO CARRILERO-LATERAL POR DERECHA, EL SECTOR SOBRE EL QUE VILLA DÁLMINE VOLCÓ MÁS SUS MOVIMIENTOS.



HABERKORN: "NO TENÍA MUCHAS OPCIONES" El delantero contó su golazo y aseguró que el equipo "mereció un poco más". Federico Haberkorn convirtió su primer gol con la camiseta de Villa Dálmine. Aunque no fue un gol: fue un golazo. Iban 39 minutos del segundo tiempo cuando Nicolás Bertochi despejó de primera una larga salida del arquero Vega y, así, la pelota viajó hasta el vértice derecho del área. El delantero le ganó la posición a Benítez y antes del cierre de Murillo ensayó una pirueta, mezcla de volea con tijera, que sorprendió a todos y llevó a la pelota a clavarse contra el segundo palo de un arquero que no pudo reaccionar. "Me quedó picando y no tenía muchas opciones, así que le di al arco", contó luego del partido en diálogo con FM Radio City. "El empate nos deja contentos por cómo se dio el encuentro, pero creo que merecimos un poco más. Dominamos casi todo el partido. Ellos aprovecharon un descuido nuestro y nada más. No propusieron mucho juego", marcó en relación al desarrollo del juego. En el análisis del presente del Violeta, Haberkorn señaló "el equipo está bien, está comprometido y por el buen camino", aunque reconoció que se están pagando "demasiado caros los errores" cometidos. El próximo sábado, el equipo de nuestra ciudad recibirá a Belgrano y el atacante ya palpitó ese duelo: "Se nos viene un partido muy complicado, pero nosotros tenemos una deuda pendiente muy grande por no poder ganar en Campana y queremos saldarla. Ojalá que podamos lograrlo", se ilusionó.

LA DEFINICIÓN, CON UNA PIRUETA MEZCLA DE TIJERA Y VOLEA.



A PEDIR DE BELGRANO La 12ª fecha resultó a pedir de Belgrano. El conjunto cordobés quedó libre, pero ninguno de sus inmediatos perseguidores logró sumar de a tres. San Martín (T) cayó 4-0 ante Mitre como local; Brown (A) igualó 1-1 con Independiente Rivadavia; Instituto perdió ayer su invicto al ser derrotado 2-0 por Agropecuario en Carlos Casares; y Chacarita empató 2-2 con Quilmes. El otro punto destacado de esta 12ª jornada fue que ya no quedan equipos sin conocer la victoria: Tristán Suárez superó 2-1 a Sacachispas, mientras Güemes venció 2-1 a Almirante Brown. Esto provocó que Santamarina caiga al último puesto por tener peor diferencia de gol que el Gaucho. Ambos tienen 8 puntos. Un escalón por encima, con 9, se ubican Tristán Suárez, Ferro Carril Oeste y Temperley. Y luego, entre los cuatro conjuntos que suman 10 unidades se encuentra Villa Dálmine (quedó 32º) junto a Sacachispas, Mitre y Flandria. Así quedó configurado el fondo de la tabla con el cierre de la fecha, dado que, anoche, Gimnasia de Mendoza le ganó 2-1 como local a Flandria, mientras Fero Carril Oeste igualó 2-2 con Defensores de Belgrano como visitante. En tanto, el lunes se habían dado los siguientes resultados: Atlético de Rafaela 1-1 Nueva Chicago, Estudiantes (BA) 2-0 Alvarado, Guillermo Brown 0-1 Deportivo Maipú y Güemes 2-1 Almirante Brown. En la próxima fecha jugarán: Estudiantes (RC) vs San Martín (SJ), Villa Dálmine vs Belgrano, Flandria vs All Boys, Deportivo Morón vs San Telmo, Deportivo Madryn vs Chaco For Ever, Almagro vs Estudiantes (BA), Gimnasia (J) vs Güemes (SdE), Alvarado vs Atlanta, Independiente Rivadavia vs Chacarita, Instituto vs Tristán Suárez, Almirante Brown vs Deportivo Riestra, Sacachispas vs San Martín (T), Deportivo Maipú vs Atlético de Rafaela, Quilmes vs Guillermo Brown (PM), Temperley vs Gimnasia (M), Mitre (SdE) vs Defensores de Belgrano, Ferro Carril Oeste vs Brown (A) y Nueva Chicago vs Santamarina.

