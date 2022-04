ENCUENTRO INDUSTRIAL

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes abordó distintos ejes que hacen a la producción y empleo en la pospandemia, "para trasformar la recuperación en crecimiento sostenido", entre ellos cómo generar empleo registrado y más exportaciones. Si bien en la previa trascendió que había malestar de los empresarios con el Gobierno por el proyecto de gravar la "renta inesperada", el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que el tema no se trató en el encuentro con el mandatario y habló de un encuentro positivo. Al ser consultado sobre ese posible nuevo gravamen, Funes de Rioja señaló que no puede hablar de un "proyecto que aún no se conoce", pero aclaró: "A priori no estamos a favor de nuevos impuestos". "No se habló de renta inesperada, el ministro Martín Guzmán ya mencionó lineamientos y la posición de la UIA es de no más impuestos. Pero no hemos entrado en el análisis de un proyecto que no conocemos, sin proyecto no vamos a decir nada, pero estamos preocupados con la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales que tienen impacto", sostuvo el empresario.

PYMES EN CRECIMIENTO

La producción de la industria manufacturera pyme subió 8,5% anual en marzo, medida a precios constantes, luego de registrar una caída del 6,3% anual en febrero, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) correspondiente a marzo, arrojó un aumento de 2,1% respecto a febrero. En tanto, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 71,6%, 1,6 puntos por encima del mes anterior. Desde CAME, indicaron que "los empresarios consultados manifestaron que fue un mes activo en inversiones, especialmente en maquinarias nuevas, y que hubo una buena respuesta de la demanda". Asimismo, el informe revela que el 60,6% de las pymes encuestadas evaluó la situación actual de su empresa como buena o muy buena, bajando 6 puntos porcentuales con relación al mes pasado. "Las subas de los costos fueron superiores a lo esperado y presionaron sobre los niveles de rentabilidad de cada empresa", aseguraron desde la entidad gremial-empresaria. Igualmente, destacaron que el 61,5% de las empresas de la muestra obtuvieron rentabilidad positiva (vs. 58,6% en febrero).

GOBERNADOR "VERDE"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio inicio a la cosecha de cannabis medicinal de la empresa estatal Cannava con 35 hectáreas de producción pública, la "más importante de Latinoamérica", que permitirá aumentar la producción de aceite farmacéutico y lanzar nuevos productos medicinales, informaron las autoridades locales. Durante el evento, se realizó una ofrenda a la tierra fértil y el mandatario provincial destacó los avances de este "proyecto tan importante para la salud de nuestro pueblo". En ese marco, el ministro de Salud de Jujuy, Antonio Buljubasich, agradeció "en nombre de todos los pacientes que se van a ver beneficiados con estos cultivos", al tiempo que aseguró que el cannabis es "un camino" ante la falta de respuestas de la medicina "para los niños que tienen y padecen las epilepsias refractarias". Se trata de 80 mil plantas que permitirán alcanzar una producción de "25 mil kilogramos de flor de grado farmacéutico".

REBROTE CHINO

Con una escalada sistemática de casos y fallecidos en China por un rebrote de coronavirus la economía del país asiático entró en una fase de temor y preocupación por la política "Cero-Covid" instaurada por el gobierno. En este sentido las bolsas de Asia y Europa, el petróleo y los commodities, como el acero y el hierro, han registrado una fuerte caída.