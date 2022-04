Alberto Fernández lanzó la Estrategia Nacional de Salud Mental

El Presidente aseguró que se trabajará desde una perspectiva de derechos, libre de violencia y respetando las diversidades. "Vamos a priorizar saldar otra deuda que es la de la plena implementación de la ley", afirmó el prmer mandatario. Tras los flagelos de la pandemia, la salud mental se transformó en una deuda pendiente para los gobiernos del mundo. Alberto Fernández parece haber tomado nota de los reclamos que derivaron en el diseño de la Estrategia Nacional de Salud Mental que anunció junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti en Hospital Laura Bonaparte del barrio porteño de Parque Patricios. Durante su discurso, el Presidente, ferviente improvisador, se ajustó a la lectura de los papeles que llevó. "No es un buen momento para improvisar, es un buen momento para que lea algo", aclaró previo al inicio de su exposición, en la que afirmó que la pandemia potenció el miedo y la angustia en la sociedad y que la taza de suicidios, sobre todo en adolescentes y jóvenes, fue una de las preocupaciones mundiales que lo llevaron a ocuparse del tema. Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, el único territorio en el que se avanza estructuralmente en esa dirección es la provincia de Buenos Aires. A mediados de junio de 2021, el gobernador Axel Kicillof reivindicaba la tarea de "desmanicomializar", cuestionando un paradigma en momento de cambio. "La salud mental fue durante muchos años un tema tabú. No lo vamos a esconder debajo de la mesa. Es hora de que hablemos, trabajamos por una recuperación integral de la sociedad y en contextos adversos trabajamos para reducir la incertidumbre", afirmó el mandataria junto a Vizzotti de cara a la audiencia que aplaudía sus palabras. Y continuó: "Vamos a priorizar saldar otra deuda que es la plena implementación de la Ley de Salud Mental. En salud mental no hay vacunas, pero hay acciones. Necesitamos un trabajo mancomunado de diferentes ministerios". Asimismo, el mandatario anunció una serie de medidas contempladas dentro de la Estrategia Federal del abordaje integral de Salud Mental y consumos problemáticos y pidió la colaboración de los ministerios, la sociedad, las instituciones y los profesionales en la materia para resolver una problemática preocupante a nivel mundial. "Cada persona debe saber que no está sola. Vamos a cuidar la salud mental desde una perspectiva de derechos, libre de violencia y desde el resto a las diversidades", prometió el jefe de Estado, al mismo tiempo que señaló que la política es "la herramienta para resolver un problema real". "Esta es la política que necesitamos, útil y eficaz con sensibilidad y compromiso con el otro. Es una política pública que está llamada a cambiar la vida de las personas, a hacer que lo que hoy se sienten mal se sientan más escuchados, acompañados y tranquilos", concluyó Fernández.

En salud mental no hay vacunas, pero hay acciones. Necesitamos un trabajo mancomunado de diferentes ministerios", afirmó el mandatario.