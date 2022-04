Alejandra Dip

Día de la abundancia y la multiplicación - Día del triunfo de la vida sobre la muerte, día de la resurrección, triunfo sobre todo tipo de maldad. Es la columna vertebral, el fuego interno que se mueve y activa los poderes secretos. Es la columna de conexión entre el cielo y la tierra. Retorno al hogar, al lugar de origen. Es la integridad, la honestidad y la rectitud. Día para pedir que no se destruya la humanidad. Búsqueda y exploración. Mensajero del cielo, alternativas que se nos dan después del despertar de la conciencia, movimiento, viajes, meditaciones profundas.Observador social. Los días junlajuj, once, nos ayudan a separarnos de todas las cosas negativas que puede traer esta energía, soltemos la dispersión, los vaivenes emocionales, y dejemos de buscar solo personas por conveniencia. Esta energía si no estamos en nuestro centro, nos dispone a que necesitemos comprensión, con inestabilidad emocional, enojados, obsesivos e indiferentes ante muchas situaciones. si estamos en eje, estaremos amables, atentos, serviciales, agradecidos. Hoy hay posibilidades de vivir experiencias fuertes, cargadas de emociones. Aprovechemos esta energía para multiplicar, ya sea a nivel material o amistades, relaciones. Día bueno para los estudiosos, investigadores, lectores, buscadores de información, mensajeros del cielo. Que tengan una hermosa jornada! Pedi por que la abundancia sea parte de tu vida! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar