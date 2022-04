P U B L I C





TODO SIGUE IGUAL En la 12ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, los seis primeros de la Zona A igualaron sus respectivos compromisos. Una situación que selló la clasificación de Racing Club a los Cuartos de Final, a pesar que cortó su racha de diez victorias consecutivas. La Academia igualó 0-0 con Newells y llegó a los 28 puntos. La Lepra quedó con 23, al igual que River Plate, que empató 1-1 como local ante Atlético Tucumán y ahora afrontará sin mucho margen su visita a Junín. En tanto, ni Argentinos Juniors ni Sarmiento pudieron llegar a esa cifra, dado que anoche terminaron 0-0 en La Paternal. Por eso, ahora ambos tienen 21 unidades. Y para no ser menos, Defensa y Justicia (19) también empató: 1-1 como local ante Platense. NINGUNO DE LOS DOS Ayer, Tigre y Aldosivi tenían la oportunidad de asegurar sus boletos a los Cuartos de Final. Sin embargo, no pudieron ganar y todavía deben esperar para ello. El Matador de Victoria igualó 0-0 como local frente a Arsenal, mientras Aldosivi cayó 2-0 como local frente a Huracán. De esta manera, el Top 4 de la Zona B quedó de la siguiente manera: 1) Estudiantes, 25 puntos; 2) Boca Juniors, 21; 3) Tigre y Aldosivi, 20. Por detrás aparecen Colón y Barracas Central con 16; y Huracán con 15. NOCHE DE COPA Este martes, cuatro equipos argentinos volverán a la acción de la Copa Libertadores. A las 19.15 jugarán los dos que integran el Grupo C: Estudiantes de La Plata recibirá a Bragantino en duelo de conjuntos que tienen 4 puntos, mientras Vélez será local ante Nacional en un partido entre dos que solo acumulan una unidad. En tanto, a las 21.30 horas, Boca Juniors se presentará como visitante frente a Corinthians de Brasil por la tercera fecha del Grupo E. Ambos conjuntos suman 3 puntos, al igual que Always Ready y Deportivo Cali, que se enfrentan el jueves. Finalmente, el póker lo completa Talleres, que jugará como local frente a Sporting Cristal desde las 21.30 por el Grupo H. El elenco cordobés tiene 3 puntos, mientras el peruano todavía no ha logrado sumar. COPA SUDAMERICANA Por la tercera fecha del Grupo G, a las 19.15 horas, Independiente enfrenta a La Guaira de Venezuela como visitante en busca de su segunda victoria en el certamen. En tanto, desde las 21.30, Unión de Santa Fe visita a Fluminense por el Grupo H que el Tatengue lidera junto a Junior de Barranquilla (4 puntos) por sobre el conjunto carioca (el Flu tiene 3 unidades). CHAMPIONS LEAGUE Este martes se pondrá en marcha una de las semifinales del certamen europeo: desde las 16.00 (hora argentina), Manchester City recibirá a Real Madrid. En tanto, también en Inglaterra, mañana se abrirá la serie que protagonizan Liverpool y Villarreal. PRIMERA A FEMENINA Los cuatro primeros del campeonato sumaron de a tres en la octava fecha. El líder UAI Urquiza (21 puntos) goleó 5-0 a San Lorenzo; el escolta Boca Juniors (20) venció 6-0 a Comunicaciones; River Plate (19) superó 2-1 a Rosario Central; y Racing Club (19) derrotó 1-0 a Gimnasia de La Plata. SIGUE EN EL FONDO San Miguel perdió 2-1 en su visita a Acassuso y se mantiene en la última posición del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. El Trueno Verde tiene 4 puntos, dos menos que Los Andes (6). Hoy se cierra la 11ª fecha con el duelo entre J.J. Urquiza e Ituzaingo, que tiene la posibilidad de quedar como único líder en caso de ganar.