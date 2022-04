La 12ª fecha resultó a pedir de Belgrano. El conjunto cordobés quedó libre, pero ninguno de sus inmediatos perseguidores logró sumar de a tres. San Martín (T) cayó 4-0 ante Mitre como local; Brown (A) igualó 1-1 con Independiente Rivadavia; Instituto perdió ayer su invicto al ser derrotado 2-0 por Agropecuario en Carlos Casares; y Chacarita empató 2-2 con Quilmes. El otro punto destacado de esta 12ª jornada fue que ya no quedan equipos sin conocer la victoria: Tristán Suárez superó 2-1 a Sacachispas, mientras Güemes venció 2-1 a Almirante Brown. Esto provocó que Santamarina caiga al último puesto por tener peor diferencia de gol que el Gaucho. Ambos tienen 8 puntos. Un escalón por encima, con 9, se ubican Tristán Suárez, Ferro Carril Oeste y Temperley. Y luego, entre los cuatro conjuntos que suman 10 unidades se encuentra Villa Dálmine (quedó 32º) junto a Sacachispas, Mitre y Flandria. Así quedó configurado el fondo de la tabla con el cierre de la fecha, dado que, anoche, Gimnasia de Mendoza le ganó 2-1 como local a Flandria, mientras Fero Carril Oeste igualó 2-2 con Defensores de Belgrano como visitante. En tanto, el lunes se habían dado los siguientes resultados: Atlético de Rafaela 1-1 Nueva Chicago, Estudiantes (BA) 2-0 Alvarado, Guillermo Brown 0-1 Deportivo Maipú y Güemes 2-1 Almirante Brown. En la próxima fecha jugarán: Estudiantes (RC) vs San Martín (SJ), Villa Dálmine vs Belgrano, Flandria vs All Boys, Deportivo Morón vs San Telmo, Deportivo Madryn vs Chaco For Ever, Almagro vs Estudiantes (BA), Gimnasia (J) vs Güemes (SdE), Alvarado vs Atlanta, Independiente Rivadavia vs Chacarita, Instituto vs Tristán Suárez, Almirante Brown vs Deportivo Riestra, Sacachispas vs San Martín (T), Deportivo Maipú vs Atlético de Rafaela, Quilmes vs Guillermo Brown (PM), Temperley vs Gimnasia (M), Mitre (SdE) vs Defensores de Belgrano, Ferro Carril Oeste vs Brown (A) y Nueva Chicago vs Santamarina.