El delantero contó su golazo y aseguró que el equipo "mereció un poco más". Federico Haberkorn convirtió su primer gol con la camiseta de Villa Dálmine. Aunque no fue un gol: fue un golazo. Iban 39 minutos del segundo tiempo cuando Nicolás Bertochi despejó de primera una larga salida del arquero Vega y, así, la pelota viajó hasta el vértice derecho del área. El delantero le ganó la posición a Benítez y antes del cierre de Murillo ensayó una pirueta, mezcla de volea con tijera, que sorprendió a todos y llevó a la pelota a clavarse contra el segundo palo de un arquero que no pudo reaccionar. "Me quedó picando y no tenía muchas opciones, así que le di al arco", contó luego del partido en diálogo con FM Radio City. "El empate nos deja contentos por cómo se dio el encuentro, pero creo que merecimos un poco más. Dominamos casi todo el partido. Ellos aprovecharon un descuido nuestro y nada más. No propusieron mucho juego", marcó en relación al desarrollo del juego. En el análisis del presente del Violeta, Haberkorn señaló "el equipo está bien, está comprometido y por el buen camino", aunque reconoció que se están pagando "demasiado caros los errores" cometidos. El próximo sábado, el equipo de nuestra ciudad recibirá a Belgrano y el atacante ya palpitó ese duelo: "Se nos viene un partido muy complicado, pero nosotros tenemos una deuda pendiente muy grande por no poder ganar en Campana y queremos saldarla. Ojalá que podamos lograrlo", se ilusionó.

LA DEFINICIÓN, CON UNA PIRUETA MEZCLA DE TIJERA Y VOLEA.