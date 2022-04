Además de resaltar el empate ante Deportivo Riestra, el entrenador de Villa Dálmine se refirió a la importancia de cortar la sequía como local para que los jugadores levanten "anímicamente". Al Violeta se le viene Belgrano en Mitre y Puccini. Con el empate conseguido el lunes ante Deportivo Riestra, la cosecha de Villa Dálmine bajo la conducción técnica de Carlos Pereyra ascendió a siete puntos en seis presentaciones. Y cinco de esos puntos llegaron en los tres partidos disputados en condición de visitante. Así, fuera de Campana, la performance del equipo en este ciclo es muy positiva. De hecho, gracias a ello, el Violeta quedó como uno de los 15 mejores equipos del campeonato de la Primera Nacional en condición de visitante. Y de haber tenido durante todo el campeonato la media alcanzada con "Jetín" (55% de efectividad) sería Top 3 en ese sentido. Pero todo cambia en casa. Es que, jugando como local, Villa Dálmine es el de peor performance de la temporada: sumó apenas 3 de los 18 puntos disputados en Mitre y Puccini (17% de efectividad), donde no gana desde el pasado 1º de octubre. "Se nos tiene que dar un resultado positivo en Campana para que los jugadores se terminen de levantar anímicamente", manifestó Pereyra el lunes, en el marco de su análisis de la igualdad frente a Deportivo Riestra para FM Radio City. El DT calificó como positivo el punto "por cómo se dio el partido", se mostró contento por la actitud y la entrega de sus dirigidos (destacó a Nicolás Bertochi, porque "corrió mucho y llegó hasta el final") y volvió a manifestar que a este Villa Dálmine le sientan mejor la "cancha chica". Una situación de la que no goza como local, dado las amplias dimensiones del campo de juego de Mitre y Puccini, donde Villa Dálmine tendrá una complicadísima parada el sábado: recibirá a Belgrano de Córdoba, único líder del campeonato. "Es un rival difícil, porque es uno de los protagonistas del campeonato y viene en muy buena racha. Pero como visitante ha tenido partidos en los que no fue tan sólido. Vamos a tener que trabajarlo para tratar de sacar el mejor resultado posible", adelantó Pereyra sobre la visita del Pirata. Para ese compromiso, "Jetín" no podrá contar con Gabriel Pusula, expulsado por doble amonestación ante Riestra, ni tampoco con Braian Camisassa, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla en el campeonato. "Nos preocupan las bajas que estamos teniendo por expulsiones y suspensiones, porque se suman a otras que tenemos por lesiones. Entiendo que son cosas que pasan en un partido, pero también entiendo que son cosas que tenemos que corregir", cerró el entrenador Violeta.

BAJO LA CONDUCCIÓN DE “JETÍN", EL VIOLETA ESTÁ INVICTO COMO VISITANTE Y SUMÓ 5 DE LOS 9 PUNTOS QUE DISPUTÓ. PABLO GIMÉNEZ SERÁ EL ÁRBITRO ANTE BELGRANO El partido se juega el sábado desde las 14.10 en Mitre y Puccini. Por la 13ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine estará recibiendo este sábado desde las 14.10 horas a Belgrano de Córdoba, único líder del campeonato. Y el encuentro ya tiene cuarteto arbitral confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Pablo Giménez estará al frente de las acciones. Será la 16ª vez que dirija al Violeta en su carrera: hasta el momento, el equipo de nuestra ciudad suma siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas con este referee. Como asistentes estarán Mariano Rosetti y Marcelo Errante, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Brumer. El de este sábado será el quinto encuentro que Villa Dálmine y Belgrano disputen entre sí. Y el tercero en Campana, donde Violetas y Piratas se han repartido victorias (en 1989 ganó 3-0 el conjunto campanense, mientras en 1991 se impuso el Celeste por 1-0).

SERÁ LA 16ª VEZ QUE GIMÉNEZ DIRIJA AL VIOLETA.