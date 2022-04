Le robaron 20 años de trabajo

P U B L I C



Volvió a su casa luego de una cena y le habían entrado. Entre otros objetos, faltaba su computadora portátil. "La computadora no vale nada, lo valioso es lo que tengo adentro", explicó el DJ Fernando Quinteros. "La verdad es que me cortaron las manos…" se lamenta Fernando Quinteros, vecino del barrio Las Campanas, quien el viernes por la noche dejó su domicilio de la calle Chapuis para participar de una cena y cuando volvió alrededor de la 1 de la mañana del sábado, encontró la puerta de ingreso violentada. "Me la dieron vuelta, estaba todo revuelto. Se llevaron dinero en efectivo que tenía para pagar cuentas, incluyendo la cuota del jardín de uno de mis hijos, y diferentes objetos de valor. Pero lo más importante es la computadora portátil… La computadora es usada y como tal no vale nada.Lo valioso es lo que tiene: yo soy DJ y tengo 20 años de laburo metidos ahí adentro. Tanto es así, que si aparece en las redes, estoy dispuesto a volver a comprarla. Realmente la necesito para trabajar, no quiero saber quién fue". Fernando, quien también es empleado municipal, explica que se trata de una computadora Samsung color gris, con el marco de la pantalla y el teclado en negro. Tiene dos stickers en el frente: uno de The Beatles y otro de Charly García. "Si alguien la ve a la venta, por favor que me avise a través de mis redes o a mi teléfono celular: 512222", concluye.



