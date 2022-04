CHANGUITO RECARGADO Las ventas por cantidades en los supermercados aumentaron en febrero un 6,6% interanual y en los centros de compras crecieron un 32,9%, mientras que en los autoservicios mayoristas permanecieron estables, en la misma comparación, según informó el INDEC. Las ventas a precios corrientes, midiendo el impacto del aumento de precios totalizaron en los supermercados $ 152.189,3 millones, que representan un incremento de 63,7% interanual. En igual medición, las ventas en los centros de compras llegaron a $ 35.092,8 millones, que significó un incremento de 109,1%, y en los autoservicios mayoristas a $ 24.205,9 millones con un alza del 51,9% respecto al mismo mes del año anterior. A precios corrientes y por cantidades, las ventas en los supermercados alcanzaron el octavo mes consecutivo de mejora, y en los shoppings llegaron a doce, mostrando una recuperación sostenida de las ventas en ambos megacentros comerciales. En los autoservicios mayoristas las ventas mantienen también un sostenido crecimiento desde abril del año pasado.



ENTRE BOTELLAS El canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar si el ex vicecanciller Carlos Foradori se emborrachó en 2016 durante un encuentro oficial con embajadores británicos en el que se abordaron cuestiones relacionadas a Malvinas. El objetivo de la investigación es determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el ex ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, en su libro autobiográfico denominado "In the Thick of It", que involucra a Foradori. La medida fue ordenada para intentar determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la Ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N 20957 en la firma del acuerdo Foradori- Duncan durante la gestión de Susana Malcorra como canciller del ex presidente Mauricio Macri. En sus memorias, Duncan relata que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con el nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, para sellar lo que luego sería conocido como el Pacto Foradori- Duncan. "A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general", expresó Duncan. ENCUENTRO CON GENERALA La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en su despacho del Senado a Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, y primera mujer en ocupar en ese cargo. De la reunión participó también Marc Stanley, embajador del presidente Joe Biden en la Argentina. Hace menos de un mes, el 28 de marzo, la ex presidenta ya se había reunido con Stanley, poco después de que el Frente de Todos diera a conocer su intención de impulsar un proyecto para crear un impuesto del 20% sobre los bienes de argentinos que estén en el exterior sin declarar. CUMBRE EN MOSCÚ El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó a Moscú y se entrevistó con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien resaltó su posición de que las regiones separatistas de Ucrania tienen derecho a la autodeterminación y su país a apoyarlas militarmente. No obstante, la reunión dejó en claro que las posiciones no están cerca, ya que Guterres volvió a llamar invasión a las acciones bélicas de Rusia sobre Ucrania. "Consideramos que el territorio de Ucrania fue invadido", repitió durante su reunión con Putin en el Kremlin. Esa visión fue rechazada por el presidente ruso, quien ha defendido la legitimidad de la "operación especial militar" en Ucrania al apelar al derecho a la autodeterminación de los pueblos.