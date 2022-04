Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 27/abr/2022. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 27/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: El dirigente petrolero Pedro Milla mantuvo una reunión con el ministro Martín Guzmán Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

El dirigente petrolero Pedro Milla mantuvo una reunión con el ministro Martín Guzmán







Fue en el Palacio de Haciendo. El ministro de Economía recibió a los líderes sindicales vinculados al sector energético, con quienes dialogó sobre las políticas del gobierno nacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo este martes un encuentro en el Palacio de Hacienda con representantes de sindicatos del sector energético, con quienes dialogó sobre las políticas del Gobierno nacional que apuntan a establecer previsibilidad y acelerar el desarrollo de la producción. "Hoy, el secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Pedro Milla, se hizo presente en el Ministerio de Economía de Nación donde mantuvo una importante reunión junto al ministro, Martín Guzmán", informó el gremio petrolero local. Y añadió: "En el encuentro abordaron temas de relevancia como lo referido a la actividad energética de nuestro país". El titular de Economía, junto a su jefa de Gabinete, Melina Mallamace, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete, recibieron también al secretario General de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer; al secretario General de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA), Guillermo Mangone; el titular de la Secretaría de Asuntos Energéticos (CGT) y secretario General de la Federación Argentina de trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), Guillermo Moser; y el secretario de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), Julio Schiantarelli. "Hay una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo del sector energético, y eso sería transformacional para la Argentina desde lo productivo, lo laboral y lo macroeconómico", destacó Guzmán durante la reunión. En esta línea, el ministro hizo hincapié en que el desarrollo del sector energético repercutirá positivamente en todo el sistema productivo y permitirá "bajar los costos de producción con la mayor escala y que la Argentina se vuelva más competitiva". Ante los representantes de los gremios, Guzmán destacó que fomentar las inversiones energéticas aumentará la acumulación de divisas "porque sustituimos importaciones y exportamos más". Asimismo, el ministro remarcó que el desarrollo energético permitirá consolidar una mayor estabilidad en las cuentas del Estado, "por el impacto que tiene aumentar la escala de producción y reducir los costos de producción en cuanto a los subsidios energéticos". Por este motivo, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el Gobierno nacional apunta a acelerar el desarrollo de los distintos segmentos del sector energético como gas, GNL, petróleo, y energías renovables. "Estamos construyendo un conjunto de condiciones para que esto sea posible", añadió Guzmán, al tiempo que afirmó que está trabajando en "un proyecto que dé lugar a que en el futuro la Argentina pueda exportar GNL". De esta manera, el ministro se refirió a cuatro condiciones necesarias para ordenar al sector energético. En relación a la primera, mencionó la necesidad de seguir avanzando en la estabilidad macroeconómica financiera. En segundo lugar, Guzmán afirmó que la inversión en infraestructura es una condición necesaria para el desarrollo del sector, y remarcó las obras iniciadas en el Gasoducto Néstor Kirchner, al que calificó como "el proyecto estratégico de inversión en infraestructura más importante de la Argentina para los próximos años". También, Guzmán mencionó la importancia de aumentar la escala de las inversiones y aclaró que "no alcanza con el capital local". Por este motivo, el ministro manifestó que el Gobierno nacional está trabajando en una normativa para adaptar los movimientos de capitales entre la Argentina y el mundo. Finalmente, Guzmán precisó que una mayor integración energética con Brasil permitirá brindarle un mayor impulso a la producción. En esta línea, sostuvo que el país deberá seguir apuntando a una mayor articulación internacional y que es necesaria "una mayor integración con el resto del continente".

