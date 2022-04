CAYÓ EN BRASIL Por la tercera fecha de la Copa Libertadores, Boca Juniors perdió anoche 2-0 frente a Corinthians en Brasil. De esta manera, sumó su segunda derrota en condición de visitante (en el debut había caído ante Deportivo Cali en Colombia) y se complicó en el Grupo E. Su próximo compromiso será el miércoles 4 de mayo frente a Always Ready en Bolivia.



PINCHA AFIANZADO Por el Grupo C, Estudiantes de La Plata venció ayer 2-0 como local a Bragantino de Brasil con goles de Agustín Rogel y Mauro Boselli y quedó como único líder con 7 puntos. En cambio, Vélez Sarsfield complicó sumamente su futuro en el certamen al perder 2-1 como local frente a Nacional de Montevideo. Así, el conjunto uruguayo y Bragantino quedaron igualados en el segundo puesto con 4 unidades, mientras el Fortín cierra con 1. VICTORIA CLAVE En el Grupo H, Talleres de Córdoba superó 1-0 como local a Sporting Cristal y sumó tres puntos fundamentales para acercarse a la clasificación. Con 6 unidades, ahora comparte la cima de la zona junto a Flamengo, que mañana visita a Universidad Católica de Chile (3). JUEGA RIVER EN CHILE Esta noche, desde las 21.00 horas, River Plate enfrentará como visitante a Colo Colo con el objetivo de cerrar la primera rueda con puntaje ideal. Actualmente, el Millonario y el conjunto chileno comparten la cima de las posiciones del Grupo F con 6 unidades. GANÓ INDEPENDIENTE Por la Copa Sudamericana, Independiente venció anoche 2-0 a La Guaira en Venezuela en un duelo del Grupo G y se mantiene a tres puntos de Ceara, que superó 2-0 a General Caballero de Paraguay. Por su parte, Unión de Santa Fe sumó un punto importante en su visita a Fluminense de Brasil al igualar 0-0 en Rio de Janeiro. Con 5 puntos, el Tatengue manda en el Grupo H. RACING, EN PERÚ Este miércoles, desde las 19.15 horas, Racing Club enfrentará como visitante a Melgar de Perú con el objetivo de seguir con puntaje ideal en el Grupo B de la Copa Sudamericana. Por su parte, Banfield visitará a Universidad Católica de Ecuador en la búsqueda de su segunda victoria en el Grupo C. ADELANTAN EN ROSARIO Esta noche, a partir de las 20.30, Newells recibirá a San Lorenzo en el inicio de la 13ª fecha de la Copa de la Liga Profesional. En caso de ganar, la Lepra quedará al borde de la clasificación a Cuartos de Final. Este partido se adelantó porque mañana inician en Rosario los Juegos Suramericanos de la Juventud. DOBLETE DE COPA ARGENTINA Este miércoles se disputarán dos duelos de primera ronda: desde las 18.00 se enfrentan Quilmes y San Martín de Tucumán. Y a partir de las 20.35, Atlético Tucumán y Brown de Adrogué definirán al rival de Independiente en la segunda fase. FUE UN PARTIDAZO En el inicio de las semifinales de la Champions League, Manchester City venció ayer 4-3 como local a Real Madrid. La otra serie comienza hoy, cuando Liverpool sea local frente a Villarreal.