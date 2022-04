Manejaba sin registro y chocó a un colectivo sin seguro

Fue ayer por la tarde en avenida Varela y Salmini. No hubo lesionados de relevancia. Ayer a última hora de la tarde, una mujer de edad avanzada que transitaba en un Citroën C3, impactó de lleno contra el lateral izquierdo del interno 182 de la empresa Micro Ómnibus Tigre Sociedad Anónima (M.O.T.S.A.), cargado con unos 30 pasajeros, en su mayoría estudiantes secundarios que volvían a sus domicilios. El colectivo se dirigía por la avenida Varela hacia Las Acacias, al tiempo que el automóvil cruzaba por Salmini cuando ocurrió la colisión. Ya con efectivos del Comando Patrulla y personal de Tránsito Municipal en el lugar, trascendió que la mujer no tenía consigo registro de conducir. El siniestro ocasionó demoras en el tránsito, que era derivado hacia San Martín, al tiempo que en el lugar se presentaron varios padres quienes retiraban a sus hijos del colectivo que quedó inhabilitado para circular porque el chofer no contaba con el comprobante del seguro actualizado. En el lugar también se presentó una ambulancia del SAME en el lugar, pero la conductora se negó a ser trasladada hasta el hospital municipal, al tiempo que su hija se hizo cargo del traslado del vehículo que quedó inutilizado.



El colectivo fue impactado en el flanco izquierdo, a la altura de las baterías, cuando cruzaba Salmini.





El Citroën C3 presentaba una importante deformación en su frente y tuvo que ser retirado por un auxilio.

