Hoy sin bancos en Campana por un paro a nivel nacional

Ayer fracasó el último intento de conciliación y La Bancaria confirmó la huelga. Las sucursales de la ciudad públicas y privadas estarán sin atención al público y tampoco funcionarán los canales telefónicos y online. Este jueves debería ser un día hábil con menor movimiento del habitual: el gremio La Bancaria confirmó una huelga a nivel nacional y los bancos públicos y privados de Campana no abrirán sus puertas. Tampoco habrá atención al público por los canales alternativos. Esa fue la medida que decretó el sindicato conducido por Sergio Palazzo ayer, luego que fracasara el intento de conciliación en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresarias. En principio, el paro es solo por 24 horas, aunque el conflicto podría profundizarse si permanecen sin respuesta las demandas de los trabajadores. En diálogo con La Auténtica Defensa, la referente local de La Bancaria, Georgina López, remarcó que hoy "habrá nada de actividad bancaria" en el distrito, con una parte de los afiliados movilizando al microcentro porteño para participar de la protesta principal contra las casas centrales de las entidades financieras. La gremialista también detalló que además del cese de la atención al público, se interrumpirá el funcionamiento de los canales alternativos como las consultas online y vía telefónica. "Con el tema de la pandemia se instaló fuertemente la modalidad teletrabajo, pero nosotros estamos convocando fuertemente a la desconexión total", explicó López. La huelga, que estaba convocada desde hace varios días, terminó de definirse ayer tras la falta de acuerdo entre La Bancaria y las cámaras ABA (bancos privados extranjeros), ADEBA (privados de capital local) y de Abappra (privados y públicos), que llegaron a ofrecer 55% de aumento paritario a pagarse en varias cuotas. "Lo rechazamos -precisó López- porque siempre con Sergio Palazzo hemos exigido estar empatados con la inflación, que el Banco Central estima en el orden del 60%. De ninguna manera podemos aceptar una cifra por debajo". López aclaró que La Bancaria nunca habla de porcentajes sino "de un salario acorde a la inflación". Por eso, señaló, la posibilidad de incluir en el acuerdo una cláusula de revisión, como tiene acostumbrado el gremio de Palazzo, algo que por ahora habría sido rechazado por los empresarios. Pero el salario no es el único tema que divide al gremio de los bancos. También aparecen en agenda derechos laborales como la guardería universal "para reconocer que la tarea de cuidado es compartida" y "la adecuación a la Ley de Teletrabajo" "Tras ser implementada, quedó abierta la posibilidad que cada sindicato discuta su adecuación en su rubro. Pero eso no está pasando en el gremio bancario. Hay compañeros que no cortan su jornada laboral cuando deberían y tampoco se está respetando el principio de reversibilidad: el derecho del compañero a decidir volver a trabajar de manera presencial con todas las condiciones necesarias garantizadas", detalló la delegada local. "Mandar de forma permanente a casa a los trabajadores -amplió- los aísla, pretende quitarles sentido de pertenencia con sus lugares de trabajo, impedirles socializar y mantenerlos lejos de quienes los representan y defiende sus intereses, que somos nosotros". "Se desconoce el mandato del Presidente de la Nación, quien claramente manifestó que los sueldos deben superar a la inflación, las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras y ante esta provocación nuestra respuesta es ratificar el paro nacional para el próximo jueves 28 de abril de 2022?, manifestó La Bancaria en un comunicado. Agregó que el paro "se hará efectivo de manera presencial, con quite de tareas y posterior movilización, así como también con desconexión total de los compañeros y compañeras que están en la modalidad de teletrabajo". "Invitamos a las cámaras empresariales, especialmente a las privadas, a reflexionar urgentemente, ya que, empecinadamente, siguen mirando solo su conveniencia, producto de su avaricia y sus rentabilidades de manera mezquina, sin importarles avasallar nuestros derechos", concluyó el comunicado.

