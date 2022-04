El Colegio de Magistrados y Funcionarios conmemora los 40 Años de la Guerra de Malvinas

Hoy, a las 15 hs., en su sede de San Martín 458, rendirá homenaje a los veteranos de Malvinas y acompañará a Lirusso, Rodas y Racedo en la presentación de su libro. El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Zárate Campana, Dr. Mariano Chausis, tiene el agrado de invitar a la comunidad a un nuevo homenaje a los héroes de la guerra de Malvinas, esta vez en la sede del Colegio que preside, San Martín 458 esquina Jean Jaures, oportunidad en la que se contará con la presencia de ex combatientes y se presentará el libro "Malvinas, 40 años. Veinte cuentos y un perdón", de Mariana Lirusso, Lilia Rodas y Víctor Racedo. El evento tendrá lugar a las 15 hs.y es abierto a toda la comunidad de la zona, quien podrá conocer las instalaciones del Colegio, escuchar a veteranos de guerra y compartir la presentación del libro de los tres autores mencionados. En su deseo de abrirse a la comunidad, y como parte de las conmemoraciones por los 40 años de la gesta de Malvinas, siguiendo el lema nacional de "Malvinas nos une", la institución realizará, seguramente, un emotivo acto, puesto que no solo se podrá conocer a veteranos sino que también se escucharán historias "ficcionadas" de la guerra, contadas por los autores del libro, quienes, por distintas razones, tienen una historia personal cercana a aquel suceso ocurrido entre abril y junio de 1982. Estas historias fueron obtenidas de reuniones con ex combatientes de la ciudad y de otros lugares del país, quienes, generosos, brindaron detalles de lo que fue la guerra y narraron sus vivencias antes, durante y después del conflicto. Mariano Chausis, Juez del Tribunal en lo Criminal Nro. 2 de Campana, asumió la Presidencia del Colegio de Magistrados y Funcionarios en el año 2021, siendo acompañado por jueces y funcionarios de los distintos fueros, formando una institución pluralista, democrática y con objetivos claros de trabajar por la justicia y la comunidad. Una de las escritoras, Mariana Lirusso, forma parte del Colegio de Magistrados, al tener un cargo judicial, por lo que, al ser consultada, sostuvo que "es un honor presentar el libro en nuestra casa". Por su parte, Lilia Rodas es psicóloga, trabaja de manera particular en Campana y en Ibicuy (su pueblo natal) y en la Unidad Carcelaria de Campana, y Víctor Racedo es médico, especialista en Terapia Intensiva y docente. Los tres son escritores y pertenecen a la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), Filial Campana. El encuentro será, entonces, en San Martín 458 de Campana, lugar en el que se podrán adquirir libros y los autores autografiarán las obras adquiridas al final del acto.