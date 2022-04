Veteranos de Malvinas visitaron la Escuela 13

Jorge Campodónico y Claudio Milivinti presentaron una charla para los alumnos de los dos turnos. "Cuando culminó la jornada completa de clases, fue impresionante la alegría y la emoción que sentimos todos. Tanto alumnos como docentes, que estuvimos escuchando la historia de Jorge y Claudio, terminamos muy emocionados y movilizados", señaló la maestra Érica Martinez quien junto a la directora de la Escuela 13, Carolina Debenedetti, y el Vice Director Martín Aquino, invitaron a los veteranos Jorge Campodónico y Claudio Milivinti a brindar una charla a los dos turnos de alumnos que acuden a la escuela del barrio Héroes de Malvinas. "Cuando llegan estas fechas, siempre somos invitados a los colegios, pero este año es muy especial dado que pasaron 40 años y, de alguna forma, pareciera que la gente finalmente empieza a tomar real conciencia de todo aquello. Para nosotros, como veteranos, es muy importante que la gente no se olvide, y que para las nuevas generaciones Malvinas no sea solo un hito más en el calendario escolar, sino que puedan decir algún día que hablaron con uno de nosotros y mantengan vivo el reclamo por nuestras islas", señaló Milivinti.

