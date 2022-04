Juntos por el Cambio le cerró la puerta a Milei; no sumará aliados si no hay unanimidad

La Mesa Nacional reunió a Macri, Rodríguez Larreta, Vidal, Bullrich, Morales, Negri, Sanz, Ferraro y Lousteau, entre otros dirigentes del frente opositor. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió con la participación de sus principales figuras y definió que para sumar aliados el próximo año todos los socios deberán estar de acuerdo. Esta decisión aleja la posibilidad de que el diputado Javier Milei se pueda sumar al armado del principal frente opositor, ya que más allá de las simpatías de los denominados "halcones" del PRO, tanto la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica no aceptan al libertario. Al salir del encuentro, que tuvo lugar en el Instituto Hannah Arendt en Barrio Norte, el titular de la UCR, Gerardo Morales, explicó que se establecieron "reglas y artículos de convivencia" para el espacio. Además, entre los puntos principales del acuerdo alcanzado este miércoles se encuentra la "unanimidad para incorporar fuerzas políticas" a Juntos por el Cambio. "Milei no forma parte de Juntos por el Cambio y lo que busca es dividir este espacio, y en esto le hace el juego al kirchnerismo", expresó el gobernador de Jujuy en declaraciones a la prensa. En tanto, señaló que "Juntos por el Cambio es la única alternativa republicana, liberal y no anárquica" en la Argentina para derrotar al Gobierno en las elecciones del año que viene. Además, Morales volvió a negar que haya existido un acuerdo con el Frente de Todos en el Congreso por el Consejo de la Magistratura y subrayó: "Esa información es falsa y es una calumnia". Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó: "Queremos dejar de hablar de Javier Milei porque él ha planteado que no quiere estar en Juntos por el Cambio". "Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo", expresó el frente opositor en un comunicado.