CAL anuncia la presentación de un libro y de una importante distinción

Hebe Andurell y Dina Aguirre son las escritoras que enorgullecen, en esta oportunidad, a Campana Amanecer Literario. La escritora Hebe Andurell presenta este viernes 29 de abril, a las 18 horas, en el salón Blanco del Honorable Consejo Deliberante, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, avenida Jorge Rubén Varela 371, su libro "Recodos del alma". Este libro contiene poesías, narrativas y cartas, todas inspiradas en el profundo sentir de la autora y desde un punto de vista muy personal donde vuelca experiencias de vida. Hebe Linda Andurell nació en Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, radicándose en Campana en 1970, donde reside actualmente. Es integrante de Campana Amanecer Literario y ha ocupado desde 2010 distintos cargos dentro de su Comisión Directiva. Participó activamente en los talleres de la Entidad y también ha asistido a otros como el Infanto Juvenil de Beatriz Valerio en el año 2013 y Vuelo de Palabras de Stella Maris González Chuquel en el salón de jubilados Corazones Abiertos (2015). Ha concurrido a Encuentros de Escritores a nivel nacional (En varias ciudades de la Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán) e internacionales; Cuba, Colombia, Uruguay, Italia, España, Marruecos y en este año México. Desde el año 2010 ha cosechado innumerables premios y distinciones. Sus obras seleccionadas por concurso accedieron a publicación en 38 antologías, cuatro de ellas virtuales. Cabe destacar que el ingreso para participar de la presentación de este libro es de carácter libre y gratuito. Por su parte la escritora Dina Aguirre, también socia de Campana Amanecer Literario, ha sido seleccionada y premiada por la editorial Avis Negra, por su participación en el concurso para integrar la antología "Los días que fuimos". Este libro, ya editado y en manos de la escritora, cuenta con dos poemas de su autoría: "En retrospectiva" y Conciencia universal". Dina Aguirre también fue publicada en cuatro oportunidades en antologías por la editorial Dunken, siendo participante en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires, en el Stand de dicha editorial. En el año 2013 recibió el primer premio en narrativa en el Concurso Bienal Internacional y en 2019 participó en la antología "Amalgama" por el 24º aniversario de Campana Amanecer Literario, con sus obras "Clamor de justicia" y "Me marchito" (poemas) y el cuento "El regalo". Cabe destacar la calidad literaria de las obras de Dina que permanentemente van en busca de la excelencia. Felicitaciones a ambas integrantes de Campana Amanecer Literario que dan muestra de sus capacidades difundiendo la calidad de las letras Campanenses.





Hebe Linda Andurell





Dina Aguirre HOMENAJE DE CAMPANA AMANECER LITERARIO A LOS HÉROES DE MALVINAS MALVINAS ARGENTINAS Malvinas...

Derrotero de gaviotas

adormecidas por el oleaje

en la acuarela del día. Una eterna brisa marina

trae memoriosos recuerdos

de desigual lucha,

cuando aún niños,

marcharon en inmolada entrega,

hacia aquel lejano

jirón de patria usurpada. Incierto destino

de ojos abiertos a la filigrana del paisaje. Urdimbre de sangre y fuego

al vuelo rasante decapitando el aire sin piedad. Canción trunca. Trinchera mortaja. Réquiem desarmado para un regreso de alas rotas. Camposanto de cruces blancas

entre brumas de olvido

Malvinas Argentinas

tu estandarte no está vencido. Adelina Fontanela Abril 2022 MALVINAS 40 AÑOS La imponente ambición

detrás de una quimera... Trastocada esperanza,

tibios corazones encendidos

de patria... de blanca ilusión... Cielo celeste arrasado en vuelos,

ineptitud, impotencia, dolor. Un bravo mar como testigo

de una horrenda agresión...

refugio entre las piedras

horadadas de sueños. ¿Luego qué?

Doloroso regreso, impiedad,

sepulcro en un fuego helado,

voces que condenan,

voces que conduelen... Pasan los años y ante la incredulidad

y la certeza...nos preguntamos

¿Es un cuento fantástico,

o fue real?... Aún hay almas que sufren

cicatrices que no pudieron borrarse

Y un Dios que bendice y da consuelo. Ofelia S. de Diaz Abril de 2022