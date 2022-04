Opiniones Ciudadanas:

Hablando de la salud, cuando necesitas un especialista en un día feriado.

Tiempo hacía que había sufrido una dolencia. Yo diría que más de 20 años atrás. Surgió en un viaje de casi 1300 kilómetros. Desapareció como había venido hasta la fecha. Volvió a recordarme su existencia hace unos 7, 8 o 10 meses atrás, con distintos períodos de curación y desaparición, hasta que acaecieron tres (3) episodios que me obligaron a tomar otras medidas, ya que se estaba poniendo insoportable y reacia a retirarse. No voy a tratar de determinar el tipo de dolencia, ya que puede ser producto de un sinnúmero de circunstancia las que pueden producirla. Trataré simplemente de demostrar mi estado de ánimo ante la fragilidad que sentía frente a una circunstancia de salud que, no obstante ser una persona relativamente saludable, de acuerdo al calendario de mi vida, comenzaron a hacerme pensar y sentir de otra manera referente a la madre natura y el manejo de algo inmanejable como es la relación entre el pasado, presente y futuro de nuestras vidas.

Y comenzó la odisea que me llevó a recorrer nosocomios, diversos profesionales de la salud, y no durante horas y días normales precisamente, sino durante los más variados momentos, y con las más variadas reacciones de a quienes recurría. Así fue como se ratifica y hace verdad aquello de que "Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires".

No querría hablar más, sobre un este tema muy específico de sufrir una enfermedad, que considero cosa usual en la mayoría de los seres humanos, en mayor o menor gravedad, pero sí quiero exponer un problema que no solo me sucedió a mí, sino que es normal "entre gallos y medianoches", producto de lo que hoy, salvando escasos ejemplos, atestiguarían la realidad existente de un servicio de salud atado con alambre, teniendo en cuenta que priva solo la comodidad de los profesionales, dejando absolutamente de lado el juramento Hipocrático. Creo que todavía existe, o me equivoco? ¿Puede ser que los médicos trabajen "de pito a pito"? NO, ellos no usan reloj. Sino pidan un turno y vayan a sus consultorios y van a ver.

Pero esta columna no quiere ser reflejo de una tangible realidad, sino simplemente quiere demostrar lo que un simple mortal siente sobre lo que somos frente a la magnitud de la naturaleza y lo mucho que nos preocupamos de lo que creemos tener conciencia y de lo cual no sabemos nada. Ver que vivimos en una sociedad en la cual no somos nada, sino parte de un todo, y que si no somos conscientes del vínculo que nos une al mundo no vivimos la realidad.

Cuando se entra a nivel quirófano, es como si la vida fuera suspendida en su accionar normal y te trasladas a ser un simple objeto más entre el juego de la vida y la muerte. Amables palabras te hacen abandonar tu conciencia y pierdes todo contacto con el resto del mundo. No sabes que pasó. Cuanto tiempo pasó y lo primero que escuchas es como si alguien te está tratando de despertar porque te quedaste dormido. El tiempo que trascurrió hasta que pudiste comenzar a sentir tu cuerpo y dominarlo, no tienes conciencia de cuánto fue. Te da la sensación que te perdiste una parte de tu vida de la cual nadie te dice nada. Para los que estaban contigo es de lo más normal, pero para vos existen infinidad de preguntas que finalmente te das cuenta que nadie te va a dar ninguna explicación para que se transforme en parte de lo consiente de tu existencia. Un episodio de un libro de ciencia ficción, que tenía sus hojas en blanco. Pero que en definitiva ya es parte de tu vida, aunque no recuerdes nada de ello.