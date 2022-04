República Argentina querida!! Mi Querida Argentina!!!

El 24 de Abril se cumplieron sesenta años que llegue a este bendito y maravilloso país Soy Miguel Reymundo Esponda Pagani, nacido en Paysandú R.O.U. y llegue aquí sin que me invitaran a venir como tampoco al llegar me pidieron que me quedara. Soy de los millones que llegaron aquí buscando un futuro mejor, una posibilidad, labrar un porvenir, trabajar, trabajar para concretar el sueño de ser feliz y sin pensarlo también el amor!! Todo se dio a Dios gracias. Soy descendiente de dos familias muy conocida de la ciudad de Paysandú R.O.U. Por parte de padre condición humilde, diez hermanos: tres mujeres, siete varones. Por parte de madre la situación económica más desahogada, y eran nueve, en el décimo parte fallecieron mi abuelo y el recién nacido. Ambos abuelos nacidos en la ciudad de Bs As. El abuelo Pedro Esponda hijo natural (madre soltera) oriunda de Aldud -Bajos pirineos- Francia parte vasca. El abuelo Juan Inocencio Pagani ambos padres genoveses, -como digo más arriba los Esponda gente humilde de trabajo habiendo vivido en el campo, ocupado en tareas rurales, se radicaron en la ciudad de Paysandú R.O.U. Todos trabajaban el abuelo estaba de sereno en la Estación de Ferrocarril y la abuela con las tres hijas lavaban ropa para "afuera! A orillas del Rio Uruguay, a familias "acomodadas". Los hijos todos trabajaban y tres de ellos jugaban al futbol. Uno de ellos además de trabajar, jugar al futbol ejecutaba guitarra y bandoneón. Mi padre también "futballier" como se decía antiguamente. Y el otro tio que era el "benjamín" de la familia. Otros dos tios los mayores de los varones tuvieron que emigrar a la Argentina por cuanto en el año 1904 hubo una guerra entre Blancos y Colorados, los dos partidos políticos tradicionales del Uruguay ya que incorporaban a varones mayores de 15 años de edad, cruzaron el Rio Uruguay a nado, una distancia de 1.800 mts de costa a costa cuando la situación beligerante pasó a mayor, tío Pedro regresó y tío Bonifacio se radicó definitivamente en Bs As se incorpora al Partido Socialista llegando a ser diputado por Capital Federal. Como digo más arriba la situación económica del abuelo Pagani, era distinta por cuanto la familia de mi abuela Ramona Silveyra era inmensamente rica, pero despilfarraron todo. De lo que quedó el abuelo supo multiplicarlo y fue empresario: panadería y fidelería en Paysandú, máquinas para cosecha en el partido de Azul, Molino Harinero en Paysandú. Posteriormente en Uruguayana Brasil, casa de Acopio de cereales en Paysandú. Yo era bastante conocido por cuanto siento un gran orgullo por ser ex alumno salesiano, colegio Nuestra Señora del Rosario al que concurrían muchachos de todas las capas sociales. Por otra parte siempre practiqué deportes: básquet, natación, de los primeros rugbiers año 1950, también integré el grupo coral que llegó a 100 integrantes. Busqué en Paysandú un trabajo que pudiera tener un buen sueldo desde 1950 a 1953 fui a Montevideo viví hasta fines de 1957, pasé más de 48 horas sin comer, esto fue en los últimos meses de vivir en Montevideo. En el negocio que trabajé los proveedores pretendieron darme una mano para algún trabajo. En una oportunidad lo encuentro ocasionalmente al cuñado que ese momento era el intendente de la ciudad de Montevideo, le comenté de mi situación y sin que yo le pidiera me dio una tarjeta para ver al cuñado, me aclaró "te va a atender el secretario, asi que vení dentro de 15 días, que la semana que viene no pasó nada. Volví a Paysandú, vueltas y vueltas, todo que pretendía un trabajo digno que me permitiera "gozar" de mi juventud, con la perspectiva posteriori de formar una familia. En el año 1958 el Partido Blanco ganan la presidencia de la Nación y la mayoría de las intendencias, Paysandú una de ellas. En ese momento era "botija" de 22 años, el intendente un hombre de alrededor de 50, tenía el privilegio de tutearlo por cuanto concurríamos al mismo club social y normalmente elogiaba mi aspecto personal (el que por otra parte traté de cuidar, aún hoy) y yo le contestaba de que me servía. Si no tenía un buen trabajo me contestaba "ya va a aparecer" y yo le decía "pone en la calle a picar piedra aunque sea", si tengo capacidad para otra tarea me cambias, nunca se dio. Trabaja en una agencia de publicidad, hacia la administración y la producción, por ello concurría al diario El Telégrafo la jefa de la administración en una oportunidad me "reto": pero Esponda perteneciendo a las familias a las que pertenece como trabaja con ese "Señor" normalmente se "iba debiendo quedar" esta dama era una persona grande que imponía respeto, el dueño del diario tenia otras empresas,. Como ser, una fábrica de hilados, casimires finos que se vendia en casa importantes en Londres-Inglaterra y me dice entonces el Señor Bacearo pertenece al directorio de "Paylana" le gustaría trabajar allí? Por supuesto le conteste que sí, venga pasado mañana que le consigo una tarjeta, no pasó nada, hasta que un dia de lo que podía trabajar trate de ahorra para venir a Bs As. Eramos viejos conocidos con el músico Anibal Sampayo. Este músico oriundo de Paysandú rescató el ritmo olvidado de la chamarrita de la provincia de Entre Rios, le comenté mi inquietud de venir a Bs As tuve oportunidad de conocer y conversar en varias oportunidades con Julio Marbis, el profesor Joaquin Lopez Flores y un joven que estaba en secretaria privada de Agricultura y ganadería de la Nacion, por su intermedio ingresé a lo que se llama comúnmente CANEFA Comision Asesora Nacional para Erradicar la Fiebre Aftosa, transformándose luego en el Senasa -Servicio Nacional de Sanidad Animal. Mi función principal era relaciones públicas en el stand que ese año 1962 se presentara en el local de la sociedad rural argentina y después iba por las provincias. Estuve en Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Bahía Blanca y de no estar en exposiciones hacia tareas administrativa en Capital Federal, esto último lo realicé por dos años y medio. Debo decir que en ese lapso de tiempo pasaron por mis manos unos cuatrocientos millones de pesos, repito mayo 1962 -Enero 1965 nunca se me ocurrió "sacar algo para" debo decir también que comencé percibiendo un sueldo de 12.000 pesos de bolsillo 10.680 -para hacer una comparación los jefes de sección del Banco Nación tenían un sueldo de 10.000. Para ser jefe deben pasar varios años, otra comparación un sueldo nada despreciable era un promedio entre 5.000/7.000, para familia tipo matrimonio y dos hijos , yo soltero con 26 años de edad. Hasta enero 1965 siempre tuve trabajo "cajetillas" tiendas, administrativos, al salir con el stand al interior me tomaba la libertad y me queda y salía con el veterinario del lugar al campo y fue por eso que pedí pasar como personal de campo y me hice a las tareas de campo, vacunar, sacar sangre, extraer material de animales con aftosa, revisar animales provenientes de zona de garrapata, trabajo que realice por mas de 27 años. En mi vida laboral tuve 28 trabajos distintos, el trabajo de campo fue en el que más cómodo me sentí. Debo aclarar que no solo encontré un trabajo digno y que lo realizaba con placer a gusto sino también encontré en esta bendita Argentina una esposa con la que tenemos dos hijos que nos pagaron con creces la dedicación que brindamos con un título universitario cada uno además nos han regalado cada uno dos nietos!! Tengo un amigo y compatriota que no hace muchos años que somos amigos, pero nos sentimos identificados, en lo único que estamos de acuerdo los dos somos "carboneros" peñalorenses y varias veces me ha reclamado "Miguel" que argentinizado que estas. Como no voy a estar argentinizado de esta bendita nación me dio al tercer día que llegue un trabajo digno y bien remunerado. -Debo aclarar que siempre trate de pertenecer a los 9 años de edad pertenencia al "pequeño clero" monaguillo en el colegio, después al coro, a los 14 años integre la sub-comisión de Rugby en el club Remeros Paysandú. Aquí en Campana estuve activo por mas de 20 años al scoutismo soy un antiguo scout paralelo integré el Rotary Club de Campana, también en épocas que los hijos concurrieron al jardín de infantes Nº 1 y la Escuela 16 integre la cooperadora. -De trabajo laboral comencé a trabajar que me falta mes y medio para cumplir los catorce años y estuve activo por mas de 71. ARGENTINA QUERIDA MI QUERIDA ARGENTINA GRACIAS!!!!



Miguel Reymundo Esponda Pagani DNI 4.547.803 Argentino naturalizado por convencimiento y agradecimiento.