Después de mucho tiempo regresamos a visitar el camping El Faro, ubicado en las intersecciones del canal Coronel Martín Irigoyen y río Paraná de las palmas, frente mismo a la costanera y prefectura de la localidad de Zarate. Para llegar desde la rotonda de la localidad de Zarate, tomamos por ruta 12 y después de abonar el peaje del puente Zarate Brazo Largo cruzamos el mismo, en la salida del puente donde finalizan las barandas a pocos metros más adelante tomamos a mano derecha el camino vecinal, por este camino nos dirigimos en dirección al río, pasamos por debajo del puente y tomamos el camino a mano izquierda, aquí cuando el camino se abre en dos tomamos el de la mano derecha y al finalizar llegamos a la puerta del camping El Faro. Nos sorprendió gratamente en esta visita el camping, porque pese haber pasado como todos momentos muy difíciles de pandemia, su propietario Juan Carlos no dejo de realizar trabajos de infraestructuras en el mismo, de esta manera nos encontramos con un sector completamente renovado de cuatro piletas para distintas edades, dos de las cuales son completamente nuevas, algo sumamente fundamental hoy en día en todo camping, dado que mientras que el hombre de familia disfruta de la pesca en temporada estival, la familia lo hace en las piletas. Por otra parte el Faro cuenta con un sector de cabañas con todos los servicios, ropa de cama, elementos de cocina, baño privado, agua caliente, ventilación, etc. A metros de la recepción se encuentra una muy completa proveeduría con precios módicos, así como también un sector de venta de pizzas, empanadas, hamburguesas, panchos, tartas y fritas. Dentro de las innovaciones nos encontramos con una guardería bajo techo y al aire libre de embarcaciones, bajada de lanchas y guardería en amarras, esta última funciona en un sector que antiguamente era la pileta y playa de arena, la que se profundizo y tiene salida al río Paraná de las palmas. Como siempre nos encontramos con sanitarios, vestuarios, duchas, parrilleros, mesas y bancos en el sector de camping y a la vera del río, el que se encuentra arbolado por completo. Infaltable para los más chicos la placita con diversos juegos infantiles. En esta temporada que comienza con respecto a la pesca cuentan con un nuevo muelle sobre el Paraná de las palmas, ideal para realizar los intentos al pejerrey, aunque en otros años también tenemos registros de que esta especie se dio muy bien de los muelles y costa que dan sobre el canal Coronel Martín Irigoyen, con respecto a la pesca de fondo se tornaba un tanto tediosa por los enganches que existían en la zona, en dialogo con Juan Carlos su propietario nos comentaba y además documento con fotos, que se contrató a un barco con una grúa y ganchos especiales para la limpieza total del fondo, tanto en el Paraná como en el canal, de donde surgieron no solo troncos y restos de árboles, sino que también se sacaron restos de lingas, cocinas, bicicletas y heladeras entre otras cosas que el río arrastro y deposito en el lugar. Lo que sí es cierto que hoy el pescador cuenta con la tranquilidad de poder realizar una pesca de fondo sin miedo a perder sus líneas. El Faro se encuentra abierto todos los días del año, en estos momentos el horario de apertura es a las 7 de la mañana y cierran sus puertas a las 19 horas, contando todo el predio con seguridad y emergencias médicas las 24 horas, también dato no menor es que a tu regreso te entregan el tiket de pase gratis por el peaje y no se permite escuchar música ni radio. Sin dudas el Faro es un lugar para visitar y conocer, preparado para recibir a la familia y al pescador que busca tranquilidad y solamente la música del viento y el canto de las aves. En nuestro programa televisivo Nº 928 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en esta nota sobre el camping el faro, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs pero de momento únicamente por Internet a través de la página de la radio www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web www.semanariopescador.com y si te registras como usuario recibirás nuestro boletín de noticias semanales.

Camping El Faro ubicado sobre Canal coronel Martín Irigoyen y Paraná de las palmas.





Cómodas y muy completas cabañas para 4 personas en una excelente ubicación.