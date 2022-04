P U B L I C



Anoche, el Tricolor perdió 3-0 en su segunda presentación en el Campeonato 2022 de la División de Honor. Por la segunda fecha del Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), Ciudad de Campana cayó anoche 3-0 en su visita a San Lorenzo. El conjunto Tricolor había debutado con victoria ante Náutico Hacoaj, pero ayer no pudo repetir ante el Ciclón, que se impuso con parciales de 25-20, 25-22 y 25-23 en 75 minutos de juego. En el primer set, después de un arranque parejo (8-8), San Lorenzo tomó una amplia ventaja de 17-10 que le permitió cerrar ese primer capítulo sin sobresaltos (25-20). El segundo fue muy cambiante: en el primer tramo, el CCC alcanzó una ventaja de 10-7, pero San Lorenzo dio vuelta el marcador (17-14). El elenco campanense reaccionó y pasó a ganar 22-21, pero los locales conquistaron cuatro puntos seguidos y se quedaron con el set (25-22). En el tercero, San Lorenzo picó en punta (12-8), pero en el transcurrir del parcial, Ciudad niveló las acciones (17-17). Aunque, tras esa igualdad, el local marcó tres puntos consecutivos y, de allí en adelante, logró sostener esa ventaja hasta el 25-23 final para sellar su segundo triunfo en fila (en la primera fecha le había ganado 3-0 a Defensores de Banfield) En este segundo compromiso del CCC, el entrenador Oscar Romano presentó la siguiente alineación titular: Juan Pablo Romero, Santiago Aulisi, Fabián Flores, Nicolás Robins, Juan Alamino, Ramsés Cascú y Rodrigo Michelón (líbero). Luego ingresaron: Nicolás Gómez, Eduardo Molina y Federico Leone. Los demás resultados de los partidos jugados anoche fueron: Defensores de Banfield 3-1 Universidad de Buenos Aires, Municipalidad de Lomas de Zamora 3-0 Boca Juniors y Vélez Sarsfield 1-3 Náutico Hacoaj. Restan jugarse: Ferro Carril Oeste vs River Plate, Universidad Nacional de Tres de Febrero vs La Matanza y Ciudad de Buenos Aires vs Universidad Nacional de La Matanza. El próximo compromiso de Ciudad de Campana será nuevamente como visitante, el miércoles 4 de mayo frente a Defensores de Banfield.

EL TRICOLOR HABÍA VENCIDO A NÁUTICO HACOAJ EN SU DEBUT. VICTORIA DE LA PRIMERA DAMAS En la competencia superior femenina de la FMV, Ciudad de Campana participa de la Zona B de la Quinta División. Y en su última presentación superó 3-0 como visitante a All Boys de Saavedra. De esa manera, la Primera Damas del Tricolor sum tres victorias en cuatro presentaciones. Su próximo compromiso será como local, frente a Tortuguitas "B".

LAS TRICOLORES SUMAN TRES TRIUNFOS EN CUATRO PARTIDOS.