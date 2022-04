Cayó 19-12 como visitante ante Los Molinos por la primera fecha del Campeonato de Tercera División. El próximo sábado será local frente a Atlético San Andrés. El pasado sábado, el plantel superior del Club Ciudad de Campana inició una nueva temporada en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), aunque no pudo hacerlo con el pie derecho: cayó 19-12 como visitante frente a Los Molinos en un partido correspondiente a la primera fecha del Campeonato de Tercera División. El conjunto dirigido por Sebastián García formó con Santiago Sautón, Nicolás Fernández, Franco Casanova; Patricio Mego, Nicolás Cuevas; Carlos Díaz, Diego Colque, Francisco Cuevas; Martín Lescano, Benjamín Morelli; Franco Velázquez, Enrique Peralta, Juan Pablo Ripa, Franco Damiano; y Juan Francisco Calvi. Luego ingresaron: Adrián Lugo, Esteban Boveri y Facundo Cerda. Los 12 puntos anotados por el Tricolor fueron producto de tries apoyados por Nicolás Fernández y Francisco Cuevas (el segundo, convertido por Enrique Peralta). Igualmente, más allá de la derrota, el CCC se trajo un punto de su excursión a Pilar, dado que sumó bonus defensivo (se otorga al equipo perdedor en caso de que la diferencia en el tanteador sea de siete o menos). Los demás resultados de esta primera fecha de la Tercera División fueron: San José 7-22 Náutico Arsenal Zárate, Tiro Federal de Baradero 7-7 Los Pinos, Municipalidad de Vicente López 12-31 Porteño y Beromama 18-10 Banco Hipotecario. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Náutico Arsenal Zárate, 5 puntos; 2) Porteño, Beromama y Los Molinos, 4 puntos; 5) Los Pinos y Tiro Federal de Baradero, 2 puntos; 7) Ciudad de Campana, 1 punto; 8) Atlético San Andrés, Banco Hipotecario, San José y Municipalidad de Vicente López, sin puntos. Por la segunda fecha de este certamen, el Tricolor hará su primera presentación del año como local: será este sábado 30 de abril, cuando reciba la visita de Atlético San Andrés (quedó libre en la jornada inaugural) en busca de su primera victoria de la temporada. Además, el sábado también jugarán: Banco Hipotecario vs Vicente López, Porteño vs Tiro Federal de Baradero, Los Pinos vs San José y Náutico Arsenal Zárate vs Los Molinos. INTERMEDIA El sábado, en Pilar, también hizo su presentación la Intermedia del Club Ciudad de Campana, que cayó 63-0 frente a Los Molinos.

LA FORMACIÓN TITULAR DE LA PRIMERA DIVISIÓN TRICOLOR EN EL DEBUT.





LA INTERMEDIA TAMBIÉN HIZO SU PRESENTACIÓN EN PILAR.