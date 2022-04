TRIUNFAZO EN CHILE River Plate extendió su andar perfecto en la Copa Libertadores al vencer anoche 2-1 como visitante a Colo Colo en un partido que se sacudió en los instantes finales. El Millonario recién pudo abrir la cuenta a los 37 del ST (Matías Suárez aprovechó un rebote del arquero) y amplió ventajas seis minutos después (golazo de Ezequiel Barco). En tiempo adicionado, el conjunto chileno llegó al descuento (cabezazo del argentino Juan Lucero), pero no le alcanzó para evitar la derrota. Así, los dirigidos por Marcelo Gallardo mandan en el Grupo F con 9 puntos y por debajo se ubican Colo Colo (6), Fortaleza (3) y Alianza Lima (0).



CIERRA COLÓN El último equipo argentino en presentarse en esta tercera fecha de la Copa Libertadores será Colón, que esta noche visita a Olimpia de Paraguay desde las 21.00. En caso de sumar, el Sabalero (3 puntos hasta el momento) quedará como único escolta de Cerro Porteño (7), que anoche venció 1-0 a Peñarol de Uruguay (3). ADIÓS INVICTO Con el campanense Leonardo Sigali como titular, Racing Club perdió un invicto de 16 partidos oficiales en este 2022 al caer ayer 3-1 en su visita a Melgar por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. Así, ahora, La Academia comparte el primer puesto de la zona con el conjunto peruano (ambos suman 6 unidades). También anoche, Banfield perdió 2-0 en su visita a Universidad Católica de Ecuador y quedó último en el Grupo C. Hoy, en la continuidad del certamen, Defensa y Justicia recibirá a Liga de Quito (19.15 horas), mientras Lanús enfrentará como visitante a Wanderers de Uruguay (21.30). GANÓ SAN LORENZO En el adelantado de la 13ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, San Lorenzo (con unos pocos minutos del campanense Nicolás Blandi) venció ayer 2-1 como visitante a Newells y logró su tercer triunfo del campeonato. Por su parte, el conjunto rosarino sufrió una derrota que puede complicarlo en su clasificación a los Cuartos de Final (está tercero, pero puede ser superado por Sarmiento y Argentinos Juniors en esta fecha). DECANO SÍ; CIRUJA NO Por la primera ronda de la Copa Argentina, Atlético Tucumán venció ayer 2-0 a Brown de Adrogué y se convirtió en el rival de Independiente de Avellaneda en la próxima fase. En cambio, San Martín (T) quedó eliminado al perder 2-0 frente a Quilmes, que ahora aguarda por el ganador de Rosario Central y Sol de Mayo de Viedma. B METRO: NUEVO LÍDER En el cierre de la 11ª jornada, Ituizangó derrotó 1-0 como visitante a J.J. Urquiza y, con 23 unidades, se convirtió en el nuevo líder del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, dejando atrás a Comunicaciones (21), que tuvo fecha libre. DOBLETE INGLÉS Después de la victoria 4-3 de Manchester City sobre Real Madrid en el inicio de las semifinales de Champions League, la otra serie también se abrió con triunfo inglés: ayer, Liverpool superó 2-0 a Villarreal como local y también quedó mejor perfilado para la revancha. Hoy comenzarán las semifinales de la Europa League: West Ham vs Frankfurt y Leipzig vs Rangers. Y también las de Conference League: Leicester vs Roma y Feyenoord vs Olympique de Marsella.