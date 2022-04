Avenida Varela y Salmini, la esquina de los accidentes diarios

El miércoles, una mujer que manejaba sin registro de conducir impactó contra un colectivo. Y ayer, el auto en el que viajaba un bebé dio trompos tras ser impactado por un Corsa. El concejal Alejandro Barja analiza proponer reducir la velocidad en avenidas. "Es un asunto de todos los días", comenta un vecino de los alrededores de Varela y Salmini. Se mudó al barrio hace casi tres años y ya perdió la cuenta de cuántos choques oyó ocurrir desde su casa. Ayer fue el protagonizado por un Fiat Uno y un Chevrolet Corsa, que tiñó de preocupación a los testigos del violento impacto al percatarse que en el interior del primer vehículo viajaba un bebé. Por fortuna, el bebé como el resto de los ocupantes del Fiat no sufrieron heridas. Tampoco la estudiante oriunda de San Fernando al volante del Chevrolet. "No me pasó nada en todo el viaje y me vengo a chocar a dos cuadras de la facultad", soltó, todavía tensa, mientras tomaba un vaso de agua acercado por un comerciante de la zona. De acuerdo a una testigo del choque, el Uno -que venía por Varela en dirección al Arco- dio varios giros sobre si mismo y terminó con la trompa apuntando en sentido contrario al tráfico. Por su parte, el Corsa sufrió la rotura total de su parte delantera. SAME, Policía y luego Tránsito llegaron a la escena para participar del operativo de emergencia. Este accidente se registró apenas 24 horas después de que una mujer, que conducía sin registro de consumir, impactará desde Salmini contra un colectivo de la línea 228 que surcaba la Varela rumbo al puente de Panamericana. El miércoles tampoco hubo que lamentar heridos de gravedad, pero al igual que ayer, el resultado bien podría ser distinto. Vecinos de las inmediaciones se quejan de la alta velocidad a la que circulan los autos en ambos sentidos de la avenida, sobre todo en los horarios de circulación moderada. También comentan que la visibilidad para los autos y motos que bajan por Salmini no es buena al momento de cruzar la Varela. Del lado izquierdo, árboles y los colectivos que frenan en la parada obstaculizan la visión; del derecho, es la vegetación del cantero lo que dificultan el panorama a los conductores. Consultado por La Auténtica Defensa, el concejal de Juntos por el Cambio y exdirector de Tránsito municipal, Alejandro Barja, comentó que en Varela y Salmini se da una problemática parecida a la que sucede en otras intersecciones de esta artería, como con Bertolini e Iriat. "Mi visión es que ahí hay que sacar los dos árboles que están sobre el cantero y no te dejan ver a la derecha cuando cruzás por Salmini", consideró. Pero además, explicó que los autos no tienen el suficiente tiempo de frenada debido a la velocidad que llevan y pesar de que el asfalto es rugoso. Por eso, adelantó que trabaja en un proyecto para reducir la velocidad máxima permitida en las avenidas de 60 a 50 kilómetros por hora. "Eso le daría a los conductores reacción para detener la marcha en los 25 o 30 metros finales", explicó. Barja señaló de todas formas que los automovilistas y usuarios de motocicletas suelen no respetar la normativa que obliga a cruzar una avenida al 50% de la velocidad máxima permitida en calle. Estas infracciones se potencian "en una ciudad con 46 mil autos y 39 mil motos registradas". "Y a eso hay que sumarle los vehículos que nos visitan todos los días. Aun así, no es alta la accidentalidad que tenemos en las calles de la ciudad", sostuvo el legislador, diplomado en seguridad vial.

La trompa del Corsa quedó destruida tras el impacto.





Por precaución, el bebé y su mamá fueron trasladados por SAME al Hospital.





Uno de los vehículos involucrados en el choque ocurrido ayer.