El plantel realizará su último entrenamiento. Pereyra debe definir a los reemplazantes de los suspendidos Pusula y Camisassa. Este viernes, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento antes del duelo que sostendrá mañana sábado como local frente al líder del campeonato, Belgrano de Córdoba. El encuentro, correspondiente a la 13ª fecha de la Primera Nacional, se disputará desde las 14.10 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Pablo Giménez. Para este compromiso, en el que busca cortar una sequía de siete meses sin triunfos en Campana, el Violeta no podrá contar con los suspendidos Gabriel Pusula (expulsado ante Deportivo Riestra) y Braian Camisassa (cinco amarillas), quienes deben cumplir una fecha de sanción. Estas bajas limitan claramente las opciones de Carlos Pereyra para la zaga central. De hecho, se espera el regreso de Facundo Gómez, quien sufrió una pequeña distensión ante All Boys y se perdió los últimos dos partidos. Caso contrario, el juvenil Agustín Solveyra es la otra alternativa para jugar como primer marcador central. La pareja de zagueros la completará Fernando Moreyra, quien, después de un mes sin jugar por un esguince de rodilla, pudo disputar los 90 minutos frente a Deportivo Riestra. En el lateral derecho, "Jetín" vuelve a tener a disposición a Agustín Alberione, que purgó su sanción por la expulsión ante Güemes. Su reemplazo el pasado lunes fue Rafael Sangiovani, quien cumplió en el sector tanto cuando le tocó ser carrilero como cuando fue lateral en la línea de cuatro. En el mediocampo no estará Camisassa como alternativa, aunque ya está nuevamente habilitado Emiliano Agüero (cumplió sanción por acumulación de amarillas). Ante Riestra, Nicolás Bertochi, Laureano Tello y Ezequiel D´Angelo iniciaron en la mitad de cancha y luego, cuando Pereyra modificó el sistema táctico, se les acopló Camisassa. Finalmente, en ofensiva, el golazo convertido por Federico Haberkorn para el empate logrado ante el Malevo de Pompeya deja abierta la puerta para su retorno a la titularidad, teniendo en cuenta que Juan Pablo Zárate sigue en rehabilitación por su lesión en la rodilla derecha. Frente a Riestra, la dupla de ataque estuvo integrada por Lautaro Díaz y Francisco Nouet. Con este panorama, el entrenador de Villa Dálmine debe definir a los once titulares para mañana. En cuanto a los nombres parecen surgir varias incertidumbres. En cuanto a lo táctico, ante las bajas de Camisassa y Pusula, difícilmente se repita el esquema con tres marcadores centrales y dos carrileros que Pereyra utilizó en el arranque del partido ante Riestra. INICIA LA FECHA Este viernes comienza la 13ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional: desde las 20.10 horas, Estudiantes de Río Cuarto recibirá la visita de San Martín de San Juan. El conjunto cordobés suma 18 puntos y comparte el 6º puesto (se ubica 10º por diferencia de gol), mientras el Verdinegro ha repuntado desde aquella goleada que le propinó al Violeta (4-0 en el último partido del ciclo de Marcelo Franchini) y es uno de los siete equipos que suman 17 unidades en el torneo.

FRANCISCO NOUET, UNA DE LAS ALTERNATIVAS QUE TIENE EL VIOLETA EN OFENSIVA. EL PLANTEL ENTRENÓ AYER EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI. LAS CATEGORÍAS JUVENILES E INFANTILES CONTINÚAN SU PARTICIPACIÓN EN LOS TORNEOS DE AFA En Juveniles, el Violeta se midió ante Ferro Carril Oeste. Mientras en Infantiles enfrentó a Temperley. Por la quinta fecha del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentó el sábado a Ferro Carril Oeste en una jornada en la que no pudo alcanzar victorias y debió conformarse con los empates de Sexta y Séptima División. Las categorías más grandes se midieron en el predio Héctor Fillopski de nuestra ciudad, donde se dieron los siguientes resultados: -Cuarta División: Villa Dálmine 1 (Ignacio Pérez) – Ferro Carril Oeste 4. -Quinta División: Villa Dálmine 0 – Ferro Carril Oeste 5. -Sexta División: Villa Dálmine 0 – Ferro Carril Oeste 0. En tanto, las categorías menores se enfrentaron en el predio que el Verdolaga posee en Pontevedra, donde se dieron los siguientes resultados: -Séptima División: Ferro Carril Oeste 0 – Villa Dálmine 0. -Octava División: Ferro Carril Oeste 3 – Villa Dálmine 1 (Martín Soto). -Novena División: Ferro Carril Oeste 3 – Villa Dálmine 0. El próximo compromiso de las divisiones juveniles del Violeta será frente a Sacachsipas, por la sexta fecha del certamen. INFANTILES En tanto, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo de Infantiles de AFA, los chicos Violetas se midieron con Temperley en una jornada en la que sobresalió la victoria de la categoría 2012. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: -Categoría 2009: Villa Dálmine 1 (Mateo Torrisi) – Temperley 3. -Categoría 2010: Villa Dálmine 1 (Juan Schmidt) – Temperley 4. -Categoría 2011: Villa Dálmine 0 – Temperley 1. -Categoría 2012: Villa Dálmine 1 (Nicolás Fraticelli) – Temperley 0. El próximo compromiso de los infantiles Violetas será frente a All Boys, por la cuarta fecha de este certamen.

LOS JUVENILES CONSIGUIERON DOS EMPATES FRENTE A FERRO CARRIL OESTE.

LA CATEGORÍA 2012 SE IMPUSO 1-0 EN SU DUELO CON TEMPERLEY.