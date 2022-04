Cómo sobrepasar un vehículo en la ruta de forma segura y cómo influye el combustible

P U B L I C









Más consejos en el nuevo blog de Axion Expertos brindan consejos y claves para realizar esta maniobra de forma segura y explican la importancia del combustible. A la hora de encarar un viaje en la ruta, y más aún en temporada alta, cuando el tráfico se incrementa notablemente, es súper importante que los conductores tengan en cuenta algunos aspectos antes de sobrepasar a un vehículo. Muchos de los accidentes en viajes se generan por exceso de velocidad, pero también por la falta de conocimiento de quienes van al volante. Desde no saber exactamente cuándo y cómo realizar este tipo de maniobra, hasta ignorar lo relevante que puede llegar ser el combustible para este tipo de situaciones. En ese sentido, Nicolás Anselmo, Especialista del área de calidad de AXION, asegura en diálogo con En Movimiento, el sitio de noticias de AXION energy, que a la hora de sobrepasar un vehículo en la ruta el combustible puede jugar un papel fundamental. Por eso, destaca que es "muy importante" cumplir con las especificaciones técnicas que fijan las automotrices para cada vehículo que desarrollan, que, dicho sea de paso, llevan combustibles que respetan las últimas métricas de la normativa Euro. A modo de ejemplo, indica que, si a un auto / Camioneta se le coloca el gasoil antiguo de 1500 partes por millón de azufre, "seguramente funcione". Sin embargo, aclara que "cuando se le pida más potencia al motor, el vehículo no reaccionará como esperamos o fue diseñado". Y explica los motivos: "Eso pasará, posiblemente, porque el inyector está sucio, porque la válvula recuperadora de gas ya se ensució, entonces no tendremos una inyección correcta (pulverización optima) y la válvula de gases no actuara correctamente (cierre parcial) entre otros problemas técnicos como falla de los sistemas de control de emisiones y puesta en modo seguro del motor limitando sus revoluciones. Anselmo asegura que en una situación así, al querer realizar un sobrepaso de vehículos, "uno puede pararse sobre el acelerador, pero el vehículo no va a responder, ya que no tendrá la reacción y la potencia por la cual fue diseñado". Dentro de los combustibles que producimos en AXION energy, el Especialista de combustible asegura que QUANTIUM Diesel ofrece una mayor potencia y rendimiento. "Esto se debe a que presenta el mayor número de cetano del mercado", explica Anselmo. "Cuanto mayor es el número de Cetano mayor será el rendimiento del combustible", afirma. Misma situación para QUANTIUM nafta con el nivel de octanos. Cómo hacer un sobrepaso En diálogo con En Movimiento, Julio Giraudo, Consultor en Seguridad Vial, asegura que el sobrepaso en rutas que cuentan con un solo carril por sentido de circulación (rutas doble mano) "está considerado como una de las acciones más peligrosas" a la hora de manejar y, además, estadísticamente, "representa un elevado porcentaje de los siniestros con víctimas fatales". Giraudo explica que esta maniobra, por regla general, debe realizarse por la izquierda (así lo establece la Ley de Tránsito argentina) y luego regresar rápidamente al carril propio, sin interferir en la velocidad o trayectoria de los demás vehículos. En estos casos subraya que hay que evitar hacerlo al estar próximo a "curvas, encrucijadas, puentes, pendientes o lugares que representen un riesgo para nosotros mismos o hacia terceros". Retrovisor, señal, maniobra Ante la presencia de un vehículo que circula en el mismo carril y con igual sentido, pero a una menor velocidad que la nuestra, puede aparecer la necesidad de adelantarlo o comete, algo que debe realizarse -describe Giraudo- teniendo en consideración una regla de conducción denominada RSM (Retrovisor, señal y maniobra). ¿En qué consiste la regla de conducción "RSM"? El especialista en seguridad vial explica que, luego de haberse cerciorado que en el carril izquierdo de la vía no hay vehículos, o se encuentran a una distancia tal que no representan riesgos, hay que hacer lo siguiente: R (retrovisor): Observar por el retrovisor izquierdo, ya que ante la presencia de otro vehículo que esté adelantando o iniciando la maniobra se debe permitir que la realice; ya que la prioridad corresponde al vehículo que inicia o señaliza primero la maniobra. S (señal): Si no hay vehículos adelantando, hay que señalizar la maniobra de cambio de carril con el guiño izquierdo y anunciar con un destello de luces altas al vehículo que los antecede la intención de sobrepaso. M (maniobra): Seguidamente, comenzar a ocupar el carril izquierdo (sentido de circulación contrario). Es importante mantenerse en este carril la menor cantidad de tiempo posible. R (retrovisor): El sobrepaso inicia su etapa final una vez que el conductor puede ver en su retrovisor derecho el total del frente del vehículo adelantado. S (señal): Luego, accionar el guiño derecho para anunciar el regreso al carril. M (maniobra): Se inicia la maniobra de regreso al carril de forma suave. Si una vez iniciado el sobrepaso el conductor nota que no podrá ingresar nuevamente a su carril, CESVI recomienda "en lo posible, intentar abortar la maniobra de sobrepaso". Si no se puede, "hay que mantener el carril lo más ajustado que se pueda con el vehículo que se está sobrepasando y quien viene de frente debería bajar a su banquina para dejarnos terminar el sobrepaso". A su vez, otro punto importante es que quien es adelantado debe colaborar quedándose en el lado derecho, manteniendo la velocidad y eventualmente disminuyéndola. Además, otro dato relevante es que la señal correcta para anunciarle a un vehículo que puede sobrepasarnos debe hacerse con el guiño derecho. Sobre este punto en particular, Sergio Levin, también consultor en Seguridad Vial, señala que en la ruta hay "códigos ruteros" y uno de ellos es utilizar la luz de giro izquierda para avisarle al coche que va por detrás que nos puede sobrepasar. "Cómo hay mucha confusión respecto a este tema, yo siempre recomiendo que los conductores no le hagan caso a esta luz", dice en un posteo de Instagram. Por otro lado, Levin explica que cuando estamos detrás de un camión o un colectivo y se quiere sobrepasarlos, hay que evitar acercarse demasiado a ellos, ya que se pierde visión periférica y capacidad de maniobra. "Cuanto más alejados se está, mejor", apunta.



