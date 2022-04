Destacan la adhesión que tuvo el paro de bancarios

Sergio Palazzo dijo que el acatamiento de la huelga "fue contundente", ante lo cual destacó "el nivel de conciencia" de sus representados y estimó que durante las negociaciones de la semana próxima esperan lograr un acuerdo. La Asociación Bancaria (AB) llevó a cabo este jueves un paro de actividades por 24 horas en todo el país para exigir el 60% de mejora salarial en su convenio. Esto dejó sin atención presencial ni remota a los vecinos y vecinas de Campana, y quitó movimiento al centro del caso urbano. Las entidades de crédito aconsejaron a sus clientes el uso de las plataformas digitales para la operatoria de la fecha. En tanto, el Gobierno no activó la conciliación obligatoria que podría haber frenado la huelga. El miércoles, la referente local de La Bancaria, Gorgina López, había adelantado a La Auténtica Defensa que el cese de actividades iba a ser total, incluso por los canales de atención alternativos. "Con el tema de la pandemia se instaló fuertemente la modalidad teletrabajo, pero nosotros estamos convocando fuertemente a la desconexión total", explicaba López. La huelga, que estaba convocada desde hace varios días, terminó de definirse el miércoles tras la falta de acuerdo entre La Bancaria y las cámaras ABA (bancos privados extranjeros), ADEBA (privados de capital local) y de Abappra (privados y públicos), que llegaron a ofrecer 55% de aumento paritario a pagarse en varias cuotas. "Lo rechazamos -precisó López- porque siempre con Sergio Palazzo hemos exigido estar empatados con la inflación, que el Banco Central estima en el orden del 60%. De ninguna manera podemos aceptar una cifra por debajo". Pero el salario no es el único tema que divide al gremio de los bancos. También aparecen en agenda derechos laborales como la guardería universal "para reconocer que la tarea de cuidado es compartida" y "la adecuación a la Ley de Teletrabajo" "Tras ser implementada, quedó abierta la posibilidad que cada sindicato discuta su adecuación en su rubro. Pero eso no está pasando en el gremio bancario. Hay compañeros que no cortan su jornada laboral cuando deberían y tampoco se está respetando el principio de reversibilidad: el derecho del compañero a decidir volver a trabajar de manera presencial con todas las condiciones necesarias garantizadas", detalló la delegada local. El titular de la AB y diputado del oficialismo, Sergio Palazzo, habló del malestar de los trabajadores y trabajadoras que representa, anticipó que evalúan intensificar las medidas y puso la responsabilidad en las cámaras bancarias para terminar el conflicto. Al realzar la adhesión de los bancarios a la huelga Palazzo explicó "con este paro queremos que el sector empresario entienda que los trabajadores están enojados con la oferta que realizaron. Con la propuesta inadmisible de pagarnos en 7 cuotas un acuerdo salarial", afirmó Palazzo en relación a la oferta del 45% en primera instancia y que luego elevaron al 55% en 7 cuotas. El sindicalista radical y alineado al ala K del Frente de Todos admitió que la situación social no es propicia para intensificar las medidas de fuerza, pero aseveró que las mismas "continuarán", de no mejorar la oferta de los bancos. "La responsabilidad ahora quedó en ellos, nosotros queremos el mismo trato que el nivel de ingreso que ellos tienen", subrayó. Desde que se decretó el paro la AB sostuvo que mientras por un lado las cámaras prevén una inflación del 60%, su propuesta es menor a dicha mensura. Palazzo reiteró que sobre todo en el interior del país la adhesión a la huelga "fue contundente", ante lo cual destacó "el nivel de conciencia" de sus representados y estimó que durante las negociaciones de la semana próxima esperan lograr un acuerdo. También hubo un mensaje para la CGT respecto a la necesidad de "una actitud más crítica y más dura" de esa central, dichos que tuvieron contrapunto desde Azopardo. Palazzo señaló que "esto se cayó por su propio peso cuando el ministro de Trabajo (Claudio Moroni) se sacó una foto firmando el 59.5% con un sindicato (Comercio). Que yo pida 60% no es una cuestión de política interna del FdT ni que me mande nadie", remarcó. La respuesta de la CGT llegó a través de uno de sus triunviros, Carlos Acuña, quien además de comentar que el titular de la AB no asiste a las reuniones de esa central, disparó: "Palazzo critica a la CGT pero no a los que fugaron la plata por los lugares de trabajo de él que son los bancos, no jodamos. El problema está en los que se chorean la guita y nunca lo vi a Palazzo criticar. Ellos son los que manejan la información interna", precisó Acuña a la radio AM 530.

El miércoles, la referente local de La Bancaria, Gorgina López, había adelantado a La Auténtica Defensa que el cese de actividades iba a ser total.