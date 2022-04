SEGUNDA BAJA CONSECUTIVA El dólar blue tuvo su segunda baja consecutiva y cotizó en los $ 204; empujó un retroceso en los tipos de cambios financieros. Las acciones, en tanto, registraron su segunda alza semanal, según las principales cotizaciones del mercado financiero. El paralelo retrocedió $2,50 y perdió $ $8,50 en las dos últimas ruedas, anulando casi todo el avance que había registrado entre lunes y martes. En la semana acumula sólo una suba de un peso, y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista descendió al 77,1%. El dólar paralelo había acumulado un alza de $8 la mas importante desde enero, luego de 11 jornadas al hilo operando entre los $195 y los $199,50. El tipo de cambio ahorro o solidario, que incluye impuestos, subió 25 centavos a $198,46 en promedio y el mayorista aumentó 14 centavos a $115,18. CONVOCADAS La Secretaría de Comercio Interior convocó a las empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo, ante la presión del aumento de la inflación, que sería superior al 5% en abril y problemas de desabastecimiento en los artículos de los programas oficiales de precios. El organismo a cargo de Roberto Feletti citó a las empresas a una reunión para mañana al detectar subas injustificadas de precios y un alto porcentaje de incumplimiento en el abastecimiento de los productos incluidos en "Precios Cuidados", que no se registra en los artículos que están fuera de ese programa. La evolución de los precios encendió alarmas en el organismo, ya que se espera un índice de aumento de precios superior al 5% y cercano al 6%, tras el récord del 6,7% de marzo, y con una proyección de una inflación en alza, especialmente en los precios de los alimentos. Las empresas fundamentan el alza de precios en el aumento de los costos de materias primas y Comercio Interior quiere analizar este punto en especial. PROCESADOS El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, procesó a ex funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal en el marco de la causa por la llamada mesa judicial bonaerense a partir de los vídeos en los que hablaban de una "Gestapo" sindical. Entre los procesados se encuentran el ex ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador Juan Pablo Allan; el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; y los ex funcionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián De Stéfano. Todos participaron de la reunión que tuvo lugar el 15 de junio de 2017 en las oficinas del Banco Provincia, donde se habló de las causas judiciales vinculadas al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina. En la grabación, se escucha de decir a Villegas que si fuera por él tendría una "Gestapo" sindical. TENDENCIAS LABORALES El 60% de los trabajadores argentinos intentará cambiar de empleo en lo que resta del año, mientras que poco más de la mitad prefiere un formato "híbrido" para su trabajo, que combine presencial y remoto. Así se desprende de una encuesta que difundió este jueves la consultora Randstad, en la que se indicó que la pandemia "generó un momento bisagra en el mercado del trabajo a nivel global y acentuó una transformación que ya se venía gestando, ligada íntimamente con los objetivos personales y deseos de realización de las personas". Es que la crisis sanitaria puso de manifiesto un cambio de prioridades y de expectativas en relación al trabajo y la carrera profesional. La CEO de Ransdstad para Argentina y Uruguay, Andrea Ávila, afirmó: "Como resultado de este fenómeno, también estamos viendo casos de personas que se animan a cumplir el sueño de trabajar desde la playa, volver a vivir a su ciudad de origen, que dieron el paso para cambiar de una empresa a otra o se lanzaron finalmente a encarar un proyecto o emprendimiento propio".