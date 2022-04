Efemérides del día de la fecha, 29 de Abril

DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre, bailarín francés y profesor de ballet considerado como el creador del ballet moderno. El objetivo del Día Internacional de la Danza es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas.



DIA DEL ANIMAL El Día del Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que fue el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Albarracín nació en Córdoba capital el 31 de julio de 1850 y tras obtener su título de grado, decidió dedicar su vida a la defensa de los animales. Opinaba que aunque estos tuviesen un nivel de raciocinio inferior respecto del hombre, no se debía martirizarlos ni castigarlos. Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio (1879) y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia, en el año 1885. Desde allí fue un precursor en la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, corridas de toros y tiro a la paloma.



SE LANZA "MR. BAD GUY" A fines de 1984, Freddie Mercury, el célebre vocalista del grupo Queen, algo fastidiado por las constantes discusiones musicales que solía mantenía con su banda madre cada vez que preparaban un nuevo disco, y persuadido por su manager personal Paul Prenter, viajó a Munich, Alemania, para grabar el que sería su primer trabajo en solitario, el álbum "Mr. Bad Guy". la grabación del disco "Mr. Bad Guy" ; que no supuso la separación del grupo Queen, pues durante el mismo año 1985 el cuarteto británico brindaría una antológica y recordada actuación en el estadio Wembley de Londres, en el marco del megaconcierto Live Aid, y al año siguiente publicarían el álbum "A kind of magic", que incluía la canción homónima y otros conocidos singles como el tema "One vision". Freddie Mercury, además de grabar otros singles puntuales en solitario mientras formaba parte de Queen -como las canciones "Love Kills" (1984), "In My Defence" (1986), "Time" (1986), o su propia versión de la canción "The Great Pretender" (1987)- se lanzaría a una segunda aventura solista en 1988, cuando grabó el disco "Barcelona" junto a la soprano española Monserrat Caballé, un trabajo que sería definido por algunos críticos como "el disco más extravagante del año".